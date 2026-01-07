VIDEO Număr 3 mondial cu mentalitate de pierzător: Zverev și-a jignit adversarul care l-a bătut la United Cup

Număr 3 mondial cu mentalitate de pierzător: Zverev și-a jignit adversarul care l-a bătut la United Cup Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nu s-a terminat prima săptămână a anului 2026, iar Alexander Zverev a pierdut deja prima partidă în acest sezon.

TAGS:
Alexander ZverevTenis ATPUnited CupHubert Hurkacz
Din articol

Anul nou surprinde același Alexander Zverev cu care s-au obișnuit fanii tenisului, în sezoanele anterioare. Tenismenul german a avut o serie de reacții nesportive, în meciul pierdut în fața polonezului Hubert Hurkacz, scor 6-3, 6-4, în cadrul United Cup.

Fără meciuri oficiale în a doua parte a anului 2025, în contextul unei accidentări la spate, polonezul Hurkacz a revenit în circuit arătând o dispoziție de joc extraordinară.

Alexander Zverev, învins clar de Hubert Hurkacz, la United Cup

Chiar dacă a început anul ca număr 83 mondial, a jucat ca fostul jucător de top 10 ATP, împotriva lui Zverev, aspect care l-a frustrat vizibil pe fostul câștigător al Turneului Campionilor.

Departe de a avea o atitudine de campion, Alexander Zverev și-a distrus racheta dintr-o singură izbire a acesteia de suprafața de joc.

„Abia dacă umblă, dar servește incredibil.”

Frustrat de propria inabilitate de a obține vreun break pe serviciul polonezului Hurkacz, Zverev și-a vărsat nervii în pauza de odihnă, lamentându-se: „Eu de ce nu servesc? El nu a mai jucat de luni bune și servește cu 230 km/h. Abia dacă umblă, dar servește incredibil de bine,” s-a plâns Zverev, în auzul coechipierilor și al antrenorului.

De partea opusă, Hurkacz și-a văzut - cu o precizie chirurgicală - atât procesul, cât și scopul, ajungând la victorie în minimum de seturi, în care a obținut câte un break pe serviciul germanului.

Chiar dacă a avut emoții mai mari decât Hubert Hurkacz, Iga Swiatek a revenit de la 0-1 la seturi în fața Evei Lys și s-a impus, scor 3-6, 6-3, 6-4. Polonia a învins Germania, scor 3-0 la meciuri, la United Cup.

Zverev nu e la prima abatere: în 2022, a primit amenda maximă

Alexander Zverev (3 ATP) a suportat consecințele devierii comportamentale înregistrate la finalul partidei de dublu pierdute în turul întâi al întrecerii ATP de la Acapulco. Partenerul lui Marcelo Melo în competiția de dublu și-a pierdut cumpătul după încheierea meciului în care au sfârșit înfrânți de Lloyd Glasspool și Harri Heliovaara, scor 2-6, 6-4, 6-10.

Enervat de arbitrul de scaun în super-tiebreak-ul setului decisiv, pentru o minge căzută în teren, considerată de Zverev ca aterizată în afara suprafeței de joc, fostul campion olimpic a avut o reacție incalificabilă, imediat după încheierea meciului.

Tenismenul german a lovit de patru ori cu racheta în scaunul arbitrului, la a doua lovitură oficialul partidei ferindu-și picioarele pentru a nu fi vătămat de campionul olimpic de tenis. Reacția a survenit după un punct controversat în super-tiebreakul setului decisiv, câștigat de oponenți.

„Uită-te la urmă! E linia ta, la naiba! Idiotul dracului!”, i-a spus Alexander Zverev arbitrului de scaun în timpul game-ului final al meciului. „Ai distrus dracului tot meciul! Tot meciul l-ai distrus tu!”, i-a transmis Alexander Zverev arbitrului de scaun, grăbit să părăsească suprafața de joc, pentru a evita conflictul cu jucătorul german. 

Pentru această abatere, Alexander Zverev a fost amendat cu $40,000 și a fost descalificat din turneu, pierzând cele $31,570 care i se cuveneau pentru rezultatele obținute. 

Suma de $40,000 reprezintă pedeapsa financiară maximă aplicabilă pentru abuz verbal și conduită nesportivă, conform regulamentelor ATP. 

Alexander Zverev

  • Alexander zverev retur beijing 2025
×
Alexander Zverev Thomas Muller Mats Hummels tenis
Alexander Zverev Thomas Muller Mats Hummels tenis
Alexander Zverev Thomas Muller Mats Hummels tenis
Și-a luat revanșa în finală! Alexander Zverev, victorios la Turneul Campionilor: l-a dominat categoric pe Medvedev
Alexander Zverev și Olga Sharypova
Alexander Zverev și Olga Sharypova
Alexander Zverev și Olga Sharypova
Alexander Zverev și Olga Sharypova
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Și-a luat revanșa în finală! Alexander Zverev, victorios la Turneul Campionilor: l-a dominat categoric pe Medvedev
Și-a luat revanșa în finală! Alexander Zverev, victorios la Turneul Campionilor: l-a dominat categoric pe Medvedev
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Descalificat! Arbitrul s-a ferit de loviturile lui Alexander Zverev: numărul 3 ATP, scene de violență incredibile în turneul de la Acapulco
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Alexander Zverev pune rachetele lui Federer și Nadal în cui: „Noul trio care domină ATP-ul e Djokovic-Medvedev-Zverev.”
Descalificat! Arbitrul s-a ferit de loviturile lui Alexander Zverev: numărul 3 ATP, scene de violență incredibile în turneul de la Acapulco
Descalificat! Arbitrul s-a ferit de loviturile lui Alexander Zverev: numărul 3 ATP, scene de violență incredibile în turneul de la Acapulco
Descalificat! Arbitrul s-a ferit de loviturile lui Alexander Zverev: numărul 3 ATP, scene de violență incredibile în turneul de la Acapulco
Descalificat! Arbitrul s-a ferit de loviturile lui Alexander Zverev: numărul 3 ATP, scene de violență incredibile în turneul de la Acapulco
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane &icirc;n Oceanul Atlantic
ULTIMELE STIRI
Dan Nistor a anunțat obiectivul Universității Cluj &icirc;n Superligă: &bdquo;De ce nu?!&rdquo;
Dan Nistor a anunțat obiectivul Universității Cluj în Superligă: „De ce nu?!”
Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo; &icirc;n Antalya! ECHIPA DE START
Dinamo - Young Boys Berna, primul amical al ”câinilor” în Antalya! ECHIPA DE START
Șumudică, show oriental cu stafful lui: &bdquo;Inshallah!&ldquo;
Șumudică, show oriental cu stafful lui: „Inshallah!“
Legenda lui Inter Milano nu s-a ferit să dea verdictul &icirc;n cazul lui Cristi Chivu: &bdquo;Sunt convins&rdquo;
Legenda lui Inter Milano nu s-a ferit să dea verdictul în cazul lui Cristi Chivu: „Sunt convins”
LeBron James face show &icirc;n NBA și la 41 de ani! C&acirc;te zeci de puncte a marcat &icirc;n ultimul meci
LeBron James face show în NBA și la 41 de ani! Câte zeci de puncte a marcat în ultimul meci
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place

Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: 20.000 de euro pe lună

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia &icirc;n topul miliardarilor! Cine sunt rom&acirc;nii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

Olandezii au dat verdictul &icirc;n privința lui Dennis Man: &bdquo;Trebuie să convingă mai des&rdquo;

Olandezii au dat verdictul în privința lui Dennis Man: „Trebuie să convingă mai des”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri



Recomandarile redactiei
Dan Nistor a anunțat obiectivul Universității Cluj &icirc;n Superligă: &bdquo;De ce nu?!&rdquo;
Dan Nistor a anunțat obiectivul Universității Cluj în Superligă: „De ce nu?!”
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul rom&acirc;n
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: Cea mai bună!
Bergodi a numit principala favorită la titlu din Superliga: "Cea mai bună!"
Valeri Bojinov junior, fiul c&acirc;ntăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, l&acirc;ngă doi rom&acirc;ni &icirc;n prima ligă!
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă!
Cesc Fabregas, categoric: Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu &icirc;mi place
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"
Alte subiecte de interes
Cincinnati, plin de recorduri dobor&acirc;te! Cine se va duela &icirc;n marea finală
Cincinnati, plin de recorduri doborâte! Cine se va duela în marea finală
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat &icirc;n semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Sub privirile Reginei Letizia, Carlos Alcaraz s-a calificat în semifinale la JO + surpriză de proporții pe tabloul masculin
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
Iga Swiatek, &bdquo;victima&rdquo; unui gest incredibil, la United Cup: ce i-a făcut imprevizibila Danielle Collins
Iga Swiatek, „victima” unui gest incredibil, la United Cup: ce i-a făcut imprevizibila Danielle Collins
Scăpată de suspendare, Iga Swiatek c&acirc;știgă o sumă incredibilă doar pentru participarea la United Cup
Scăpată de suspendare, Iga Swiatek câștigă o sumă incredibilă doar pentru participarea la United Cup
CITESTE SI
O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

Motivul pentru care Donald Trump vrea at&acirc;t de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: &rdquo;Resurse minerale și energetice&rdquo;

stirileprotv Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

O t&acirc;nără rom&acirc;ncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

stirileprotv O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!