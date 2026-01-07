Departe de a avea o atitudine de campion, Alexander Zverev și-a distrus racheta dintr-o singură izbire a acesteia de suprafața de joc.

Chiar dacă a început anul ca număr 83 mondial, a jucat ca fostul jucător de top 10 ATP, împotriva lui Zverev, aspect care l-a frustrat vizibil pe fostul câștigător al Turneului Campionilor.

Fără meciuri oficiale în a doua parte a anului 2025, în contextul unei accidentări la spate, polonezul Hurkacz a revenit în circuit arătând o dispoziție de joc extraordinară.

Anul nou surprinde același Alexander Zverev cu care s-au obișnuit fanii tenisului, în sezoanele anterioare. Tenismenul german a avut o serie de reacții nesportive, în meciul pierdut în fața polonezului Hubert Hurkacz , scor 6-3, 6-4 , în cadrul United Cup .

„Abia dacă umblă, dar servește incredibil.”

Frustrat de propria inabilitate de a obține vreun break pe serviciul polonezului Hurkacz, Zverev și-a vărsat nervii în pauza de odihnă, lamentându-se: „Eu de ce nu servesc? El nu a mai jucat de luni bune și servește cu 230 km/h. Abia dacă umblă, dar servește incredibil de bine,” s-a plâns Zverev, în auzul coechipierilor și al antrenorului.

De partea opusă, Hurkacz și-a văzut - cu o precizie chirurgicală - atât procesul, cât și scopul, ajungând la victorie în minimum de seturi, în care a obținut câte un break pe serviciul germanului.

Chiar dacă a avut emoții mai mari decât Hubert Hurkacz, Iga Swiatek a revenit de la 0-1 la seturi în fața Evei Lys și s-a impus, scor 3-6, 6-3, 6-4. Polonia a învins Germania, scor 3-0 la meciuri, la United Cup.

Zverev nu e la prima abatere: în 2022, a primit amenda maximă

Alexander Zverev (3 ATP) a suportat consecințele devierii comportamentale înregistrate la finalul partidei de dublu pierdute în turul întâi al întrecerii ATP de la Acapulco. Partenerul lui Marcelo Melo în competiția de dublu și-a pierdut cumpătul după încheierea meciului în care au sfârșit înfrânți de Lloyd Glasspool și Harri Heliovaara, scor 2-6, 6-4, 6-10.

Enervat de arbitrul de scaun în super-tiebreak-ul setului decisiv, pentru o minge căzută în teren, considerată de Zverev ca aterizată în afara suprafeței de joc, fostul campion olimpic a avut o reacție incalificabilă, imediat după încheierea meciului.

Tenismenul german a lovit de patru ori cu racheta în scaunul arbitrului, la a doua lovitură oficialul partidei ferindu-și picioarele pentru a nu fi vătămat de campionul olimpic de tenis. Reacția a survenit după un punct controversat în super-tiebreakul setului decisiv, câștigat de oponenți.

„Uită-te la urmă! E linia ta, la naiba! Idiotul dracului!”, i-a spus Alexander Zverev arbitrului de scaun în timpul game-ului final al meciului. „Ai distrus dracului tot meciul! Tot meciul l-ai distrus tu!”, i-a transmis Alexander Zverev arbitrului de scaun, grăbit să părăsească suprafața de joc, pentru a evita conflictul cu jucătorul german.

Pentru această abatere, Alexander Zverev a fost amendat cu $40,000 și a fost descalificat din turneu, pierzând cele $31,570 care i se cuveneau pentru rezultatele obținute.

Suma de $40,000 reprezintă pedeapsa financiară maximă aplicabilă pentru abuz verbal și conduită nesportivă, conform regulamentelor ATP.

