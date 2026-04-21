E situație tensionată la Rapid după ruptura dintre Alex Dobre și Costel Gâlcă! Disensiunea dintre cei doi a stricat atmosfera de la nivelul vestiarului. După cearta din urmă cu două meciuri, după întâlnirea cu FC Argeș, Gâlcă a hotărât să îi ia banderola de căpitan lui Dobre la partida cu Universitatea Craiova.

În plus, trebuie remarcat și faptul că atacantul a fost trimis pe banca de rezerve, Gâlcă preferând o linie de atac cu Petrila, Koljic și Moruțan contra clubului din Bănie. Șeful băncii tehnice a formației din Giulești a fost tăios atunci când a fost întrebat despre situația jucătorului său. Zilele trecute și-a încheiat discursul precizând că a greșit acordându-i încrederea sa lui Dobre.

Relația rece dintre Gâlcă și Dobre, vizibilă și la antrenamente

Pare o ruptură fără posibilitatea împăcării între Gâlcă și Dobre, iar astfel a și apărut în spațiul public informația conform căreia jucătorul chiar ar fi decis să își anunțe impresarul că vrea să plece!

Este greu de intuit ce se va întâmpla în vară, fiind șanse mari ca unul dintre cei doi să plece de la Rapid, dar cele mai mari par a fi în dreptul antrenorului.

Până când această ipoteză va fi sau nu confirmată, Sport.ro a aflat că există o oarecare stare de tensiune între Gâlcă și Dobre în continuare la antrenamente, o relație rece între cei doi fiind vizibilă și remarcată de oamenii de lângă echipă. Este evident faptul că tensiunile cumva indirecte dintre cei doi nu s-au rezolvat.

Rapid pierde mult din cauza acestor stări care tot apar în interior

Cunoscut ca un fotbalist care reacționează la cald și ca atare, care de multe ori se lasă cuprins de emoție, Alex Dobre a fost, evident, nemulțumit și de faptul că în partida cu Universitatea Craiova a fost ținut inițial pe banca de rezerve și a fost introdus după pauză.

Toată situația nu pare să fie decât o piedică pe care și-o pune de una singură Rapid, așa cum a mai făcut în momente care poate chiar o avantajau în Superliga, atât în acest sezon, în lunile trecute, cât și în ediția trecută.

Pleacă Dobre de la Rapid în vară?

Dobre se află la Rapid din octombrie 2024. În august 2024 rămăsese fără echipă, după ce a plecat liber de contract del a gruparea portugheză Famalicao.

În acest sezon a adunat 38 de meciuri, 17 goluri și o pasă