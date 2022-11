Taylor Fritz, senin, în ciuda înfrângerii Americii din Cupa Davis: „Nimănui nu-i pasă de competiția asta!”

SUA a fost învinsă de Italia, scor 2-1, în sferturile de finală ale Cupei Davis 2022, iar cel mai bun tenismen al Americii a tras un important semnal de alarmă cu privire la capacitatea acestei întreceri de a atrage interes.

Taylor Fritz (25 de ani, 9 ATP) a adus Americii singurul punct câștigat în confruntarea cu italienii, reușind să dispună de Lorenzo Musetti scor 7-6, 6-3, dar s-a declarat puternic dezamăgit atât de calitatea mingilor folosite, cât și de lipsa de interes acordată celei mai prestigioase competiții internaționale a tenisului masculin.

Taylor Fritz: „Cred că nimănui nu-i pasă de ce facem noi aici.”

„Întotdeauna e o onoare să îmi reprezint țara, dar după un an întreg plin cu călătorii, nu îmi e ușor. În timpul meciului, nu m-am putut gândi decât la cât de slabe sunt aceste mingi. Modul în care se uzează și incapacitatea de a lovi o directă câștigătoare sunt incredibile.

Mi-am dat seama că nu are rost să joc agresiv și să îmi asum riscuri. Cred că nimănui nu-i pasă de ce facem noi aici. Chiar dacă am fi câștigat titlul, mă îndoiesc că ESPN ar scrie despre asta. Asta nu ne influențează pe noi, avem ambiții să îl câștigăm în fiecare an, în ciuda relevanței avute în mass-media, dar e posibil ca, doar câștigând acest turneu, el să capete o importanță, în ochii oamenilor,” a declarat Taylor Fritz, potrivit Punto de Break.

În semifinalele Cupei Davis, Australia va primi replica Croației, iar Italia se va duela cu reprezentativa Canadei, care a câștigat Cupa ATP, în debutul anului.