Mirel Rădoi este curtat de Gaziantep, după ce formația din Turcia s-a despărțit de Burak Yilmaz.

Antrenorul român s-a aflat pe banca lui FCSB la victoria din această etapă cu Farul, scor 3-2.

Turcii anunță: venirea lui Mirel Rădoi este iminentă

Jurnalistul turc Berke Gayretli a transmis în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro faptul că Mirel Rădoi este așteptat în următoarele zile în Gaziantep pentru a negocia o posibilă venire.

„Da, am menționat acest lucru în transmisiunea mea live la beIN SPORTS, iar informația a fost confirmată și de club. Nu am întrebat despre detaliile contractului, dar au spus că se așteaptă ca Rădoi să ajungă la Gaziantep în următoarele 1–2 zile.”, a spus jurnalistul turc în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cum a răspuns Mirel Rădoi când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB

FCSB a învins-o cu scorul de 3-2 pe Farul Constanța în etapa a cincea din play-out, iar roș-albaștrii au urcat pe prima poziție.

Astfel, echipa finanțată de Gigi Becali are prima șansă să ia parte la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Cu toate acestea, FCSB ar putea fi nevoită să se descurce fără Mirel Rădoi. Antrenorul a fost ofertat de Gaziantep, cu un salariu ce ar urca până la 900.000 de euro. După meci, Rădoi a fost întrebat dacă va pleca, însă nu a oferit un răspuns clar.

Întrebat dacă a fost ultimul său meci la FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

„Nu știu, deocamdată sunt aici. Sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, nu știu. Să ajungem mai întâi cu bine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o mai întâi cu clubul, nu public.

Dacă încercați să mă trageți de limbă, să știți că, în ciuda faptului că nu am Bacalaureat și pentru mulți par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații care eu vreau să ajungă publice. Dacă se vor afla, clubul le va afla prima dată. I-am felicitat pe jucători, am discutat unele aspecte despre meci”, a spus Rădoi.