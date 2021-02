Stefanos Tsitsipas a devenit doar al doilea om care il bate pe Rafael Nadal de la 0-2 la seturi! Grecul va juca in semifinale cu Daniil Medvedev

Tsitsipas l-a eliminat pe Nadal dupa un meci care a durat 4 ore si 5 minute, scor 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5.

Scenariu istoric in sfertul de finala dintre Rafael Nadal si Stefanos Tsitsipas. Tenismenul iberic a pierdut doar a doua partida a carierei dupa ce a condus cu 2-0 la seturi. Grecul avanseaza in semifinale, dupa un meci de patru ore si cinci minute, incheiat 3-6, 2-6, 7-6, 6-4, 7-5.

A fost un meci de o calitate exceptionala, numerele 2 si 6 ATP producand impreuna 107 de lovituri direct castigatoare. Meciul a luat o turnura de neasteptat in setul trei, mansa in care Rafael Nadal a castigat 24 din 25 puncte posibile, pana in tie-break, unde a ratat doua smash-uri usoare, iar increderea spaniolului a parut sa scada brusc si fara semne de revenire pana in setul decisiv. Tsitsipas si-a tinut nervii mai tari in al cincilea set si a facut posibil un lucru rar in tenis, acela de a-l face pe Nadal sa para jucatorul mai slab pregatit din punct de vedere fizic.

"Nu am cuvinte sa descriu ce s-a intamplat pe teren, tenisul meu vorbeste pentru mine. E un sentiment fantastic sa am capacitatea de a lupta si sa las tot ce am pe teren. Am zburat ca o pasare pe cer, totul a functionat pentru mine dupa primele doua seturi," a declarat Tsitsipas imediat dupa meci.

In penultimul act, Stefanos Tsitsipas il avea ca oponent pe Daniil Medvedev (4 ATP), care azi a trecut de conationalul Andrey Rublev in trei seturi, scor 7-5, 6-3, 6-2 dupa doua ore si cinci minute de joc.

Rusul Medvedev il conduce pe Tsitsipas cu 5-1 la meciurile directe. Semifinala reprezentantilor noii generatii a tenisului masculin se vor duela vineri, 19 februarie, iar invingatorul va juca in finala de duminica cu castigatorul semifinalei de joi, 18 februarie dintre Novak Djokovic (1 ATP) si Aslan Karatsev (114 ATP).

Incredible. 2019 Australian Open QF:

Nadal def. Tsitsipas 6-2 6-4 6-0 2021 Australian Open QF:

Tsitsipas def. Nadal 3-6 2-6 7-6(4) 6-4 7-5#AusOpen | @steftsitsipas pic.twitter.com/irR6aSkusQ — ITF (@ITFTennis) February 17, 2021