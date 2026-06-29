Transfer tare la Inter! Cristi Chivu vrea să „fure” fotbalistul dorit de Cesc Fabregas

Transfer tare la Inter! Cristi Chivu vrea să „fure” fotbalistul dorit de Cesc Fabregas Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu pregătește o nouă mutare importantă la Inter.

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Trevoh Chalobahcristi chivuChelseaInter MilanoCesc Fabregas
Din articol

Antrenorul român caută întăriri pentru defensivă, iar pe lista „nerazzurrilor” a intrat unul dintre fundașii de bază ai lui Chelsea.

Trevoh Chalobah, noua țintă a lui Inter

Presa din Italia anunță că Inter îl dorește pe Trevoh Chalobah, fundașul central în vârstă de 26 de ani, care a impresionat în sezonul trecut. 

Cotat la 40 de milioane de euro, Chalobah a bifat 47 de meciuri în toate competițiile și a marcat trei goluri.

Chelsea cere 40 de milioane de euro

Potrivit Gazzetta dello Sport, Chelsea solicită aproximativ 40 de milioane de euro pentru transfer, în timp ce Inter este dispusă să ofere în jur de 30 de milioane. 

Inter s-a reorientat către Chalobah după ce discuțiile pentru Oumar Solet, de la Udinese, s-au blocat din cauza diferențelor de preț dintre cele două cluburi.

Totuși, echipa lui Cristi Chivu nu este singura interesată de fundașul englez. Como, formația pregătită de Cesc Fabregas, ar fi înaintat deja o ofertă oficială către Chelsea, informează sursa citată.

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