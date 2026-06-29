”Câinii Roșii” au fost aproape să obțină împrumutul fotbalistului în iarnă, însă regulamentul FIFA nu a permis acest lucru, având în vedere că fotbalistul evoluase deja pentru două cluburi într-un singur sezon.

Wisla Cracovia pregătește oferta pentru Vladislav Blănuță

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a transmis că Vladislav Blănuță este de interes pentru clubul din ”Ștefan cel Mare” și în această vară, însă totul depinde de decizia celor de la Dinamo Kiev.

Ucrainenii nu îl includ pe Blănuță în planurile lor, însă solicită o sumă importantă de bani în schimbul fotbalistului având în vedere că au plătit 2,7 milioane de euro pentru transferul său.

Se pare însă că Dinamo trebuie să se miște repede dacă vrea să îl transfere pe Vladislav Blănuță. De fotbalistul din Republica Moldova se interesează și clubul polonez Wisla Cracovia, care vrea să se întărească după promovarea în Ekstraklasa.

Conform Sport.ua, polonezii nu au făcut încă o ofertă oficială, însă se gândesc serios la acest lucru. Totuși, oferta pe care o pregătește Wisla Cracovia este mult mai mică decât suma pe care Dinamo Kiev a plătit-o pentru fotbalist. Se pare că polonezii nu au luat încă legătura cu Ionuț Stancu, agentul lui Vladislav Blănuță.

Înainte să treacă la fapte, oficialii celor de la Wisla Cracovia vor merge în cantonamentul lui Dinamo Kiev pentru a-l urmări la treabă pe Blănuță.

Un milion de euro este cota de piață a lui Vladislav Blănuță, potrivit Transfermarkt.

Andrei Nicolescu: ”Mai există o posibilitate de a-l transfera pe Vladislav Blănuță!”

”Depinde mult de poziția clubului Dinamo Kiev. Săptămâna viitoare se va lămuri exact această situație. Atâta timp cât el nu mai face parte din viitorul lui Dinamo Kiev și cei de acolo încearcă să găsească o soluție, mai există o posibilitate de a opera această mutare.

Da, cu siguranță cei de la Dinamo Kiev își doresc bani, mai ales în contextul investiției pe care au făcut-o. Aici e discuția, negocierea, de fapt. Probabil își doresc să nu iasă foarte tare pe minus”, a declarat Andrei Nicolescu la Digi Sport.