Federația franceză de tenis (FFT), care organizează celebrul turneu de Grand Slam pe zgură, a introdus acest sistem de tragere la sorți în 2025.



Spectatorii interesați să achiziționeze bilete sunt invitați să se înregistreze între 3 și 17 decembrie pe platforma https://tickets.rolandgarros.com.



'Toți cei înscriși în această perioadă vor avea, indiferent de data înregistrării, exact aceleași șanse de a obține un interval orar de achiziție a biletului', a asigurat FFT în comunicatul său.



'Participanții vor fi anunțați prin e-mail despre rezultatul tragerii la sorți înainte de sfârșitul lunii februarie', au precizat organizatorii Roland Garros.



Câștigătorii tragerii la sorți vor putea achiziționa maximum patru bilete pentru terenurile principale (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen și Simonne-Mathieu) și patru bilete pentru terenurile exterioare în prima săptămână a turneului (24-31 mai 2026).



De asemenea, ei vor putea achiziționa până la cincisprezece bilete pentru săptămâna rezervate calificărilor (18-22 mai) și pentru meciurile programate în a doua săptămână (1-7 iunie) pe terenurile exterioare, unde se vor desfășura turnee de tenis în scaun cu rotile și evenimente pentru juniori.



La sfârșitul lunii martie, locuri suplimentare vor fi vândute de FFT pe principiul 'primul venit, primul servit'.



Aceste bilete, care nu fac parte din sistemul de tragere la sorți, vor oferi acces la săptămâna de calificare sau la meciurile jucate pe terenurile exterioare în a doua săptămână a turneului.



În 2025, organizatorii turneului de la Roland Garros au anunțat o prezență record de 687.249 de spectatori la Porte d'Auteuil. Dintre aceștia, 102.000 de iubitori ai tenisului au venit la Roland Garros în timpul săptămânii rezervate calificărilor.

AGERPRES

