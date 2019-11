Messi scrie ISTORIE! Meciul cu numarul 700 in tricoul Barcelonei! Seara speciala pentru argentinian

Messi este titular in meciul dintre Barcelona si Borussia Dortmund.

Capitanul Barcelonei, Lionel Messi este la al 700-lea meci in tricoul catalanilor. Argentinianul a debutat la Barcelona pe 16 octombrie 2004 intr-un meci de campionat contra rivalei Espanyol. Messi avea pe atunci doar 17 ani, 3 luni si 2 zile.

Ajuns la 32 de ani, Messi a scris istorie in tricoul Barcelonei si este unul dintre cei mai buni jucatori pe care i-a avut planeta vreodata.

De-a lungul celor 15 ani petrecuti la Barcelona, Messi a castigat 34 de trofee majore, mai mult decat orice jucator din istoria clubului. Printre trofeele castigate se regasesc 10 titluri de campion in La Liga si 4 Ligi ale Campionilor.

Messi a reusit sa castige de 5 ori balonul de aur si este considerat mare favorit pentru a ridica din nou ravnitul premiu si in acest an. Daca va reusi sa castige trofeul, Messi il va depasi pe cel mai mare rival al sau, Cristiano Ronaldo, care are tot 5 baloane de aur.

Messi mai are nevoie de inca 68 de meciuri in tricoul Barcelonei pentru al depasi pe Xavi, o alta legenda a clubului.