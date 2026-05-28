FOTO Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 3 la Roland Garros. Diferență uriașă de vârstă între cele două!

Românca a învins-o pe Eva Lys cu 6-3, 6-0 și s-a calificat în turul 3 la Roland Garros.

Jucătoarea argentiniană Solana Sierra s-a calificat, miercuri, în turul al treilea la turneul de la Roland Garros, fază în care o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

Sierra a învins-o în turul al doilea pe favorita 13, Jasmine Paolini (Italia, 13 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră şi 51 de minute.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 18, a învins-o în turul secund pe sportiva germană Eva Lys, locul 81 WTA, scor 6-3, 6-0.

Cîrstea, 36 de ani, şi Sierra, 21 de ani, au mai fost adversare o singură dată, anul trecut, în primul tur la US Open. Atunci, Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-0, scrie news.ro.

15 ani e diferența de vârstă între Cîrstea și Sierra

Foto: Instagram Sierra

Jackpot! Câți bani și-a asigurat Sorana Cîrstea după ce a ajuns în turul 3 la Roland Garros

Pentru victoria din al doilea tur de la Roland Garros, Sorana Cîrstea, potrivit Agerpres, și-a asigurat un cec în valoare de 187.000 de euro.

  • Pe lângă suma uriașă adjudecată, românca și-a adăugat în cont și 130 de puncte WTA

Sorana Cîrstea o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini (a 13-a favorită) sau pe argentinianca SOlana Sierra în următoarea rundă a Openului francez.

Cum arată Sorana Cîrstea la 36 de ani

  Sorana cirstea imago
Foto: Getty & Imago

