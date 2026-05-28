Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din turul 3 la Roland Garros. Diferență uriașă de vârstă între cele două!

Jucătoarea argentiniană Solana Sierra s-a calificat, miercuri, în turul al treilea la turneul de la Roland Garros, fază în care o va întâlni pe Sorana Cîrstea.

Sierra a învins-o în turul al doilea pe favorita 13, Jasmine Paolini (Italia, 13 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3. Meciul a durat o oră şi 51 de minute.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA şi cap de serie 18, a învins-o în turul secund pe sportiva germană Eva Lys, locul 81 WTA, scor 6-3, 6-0.

Cîrstea, 36 de ani, şi Sierra, 21 de ani, au mai fost adversare o singură dată, anul trecut, în primul tur la US Open. Atunci, Cîrstea s-a impus cu scorul de 7-5, 6-0, scrie news.ro.