Românca în vârstă de 36 de ani, aflată pe locul 18 WTA, a făcut spectacol total împotriva argentiniencei Solana Sierra (68 WTA), pe care a învins-o fără drept de apel, scor 6-0, 6-0.

Partida a durat doar 57 de minute, iar Sorana a dominat autoritar fiecare schimb de mingi. În urma acestui succes, Cîrstea a devenit cea mai în vârstă jucătoare din istorie care câștigă un meci cu dublu 6-0 pe tabloul principal de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea a intrat în istoria Roland Garros

La 36 de ani și 47 de zile, românca a depășit recordul stabilit de Victoria Azarenka la ediția din 2025, când bielorusa reușea aceeași performanță la 35 de ani și 298 de zile.

Mai mult decât atât, pentru Sorana acesta este al treilea set consecutiv câștigat cu 6-0, după ce în turul precedent a învins-o pe Eva Lys cu 6-3, 6-0.

Calificarea în optimile de finală îi aduce și un premiu important. Organizatorii de la Roland Garros îi vor acorda româncei un cec în valoare de 285.000 de euro.

În faza următoare, Sorana o va întâlni pe chinezoaica Xiyu Wang (148 WTA), care a eliminat-o pe Yulia Starodubtseva, scor 6-3, 7-5.