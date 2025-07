Sorana Cîrstea s-a calificat în „optimi” la Wimbledon! Cu cât s-a impus la dublu românca

Dialogul aprins, purtat de Sorana Cîrstea cu arbitra meciului jucat în turul întâi al probei individuale

La a șaisprezecea participare a carierei pe tabloul principal al întrecerii de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a avut parte de o interacțiune încinsă cu arbitra meciului, în setul decisiv.

Sportiva din România a fost contrariată de faptul că oficialul partidei a avertizat-o pentru tragere de timp și i-a impus să servească cu al doilea serviciu, o penalizare care nu este impusă niciodată din prima, ci ca a doua formă de pedeapsă.

Doar că Sorana Cîrstea a fost șocată să audă decizia arbitrei, deoarece nu fusese conștientă că primise deja un avertisment.

Totul s-a întâmplat la scorul de 3-1 pentru Hailey Baptiste, iar momentul i-a înlăturat definitv starea de calm Soranei Cîrstea.

„Pentru numele lui Dumnezeu, nu am întârziat deloc. Doar am făcut câțiva pași înspre antrenorul meu și am luat un prosop. Iar acum îmi impui serviciul doi, direct?”, a întrebat Sorana Cîrstea.

„Nu, e al doilea avertisment,” i-a replicat arbitra.

„Nu l-am auzit pe primul. Când mi-ai dat primul avertisment?”, a continuat, revoltată, Sorana Cîrstea.

„În primul game al setului decisiv,” i-a răspuns româncei.

„Nu mi-ai comunicat când m-ai avertizat prima oară. Trebuie să le spui jucătoarelor atunci când le avertizezi. Eu nu am auzit. Trebuie să te asiguri când avertizezi o jucătoare că ea a luat la cunoștință,” a mai spus Sorana Cîrstea.

„Spune-mi exact cât a fost scorul când mi-ai dat avertisment,” i-a cerut Sorana Cîrstea arbitrei.

„O să-ți spun după meci,” a răspuns, sec, arbitra, nemulțumind-o pe româncă cu această explicație.

„Nu, acum! Altfel cum știu dacă nu inventezi? Ai spus că știi exact când mi-ai dat primul avertisment. Cum știu că nu mă minți?”, a întrebat-o Sorana Cîrstea pe arbitră.

„Nu țin minte exact punctul, dar poți să urmărești după meci. Acum ai treizeci de secunde să continui meciul, altfel primești o nouă penalizare pentru tragere de timp,” i-a comunicat arbitra Soranei Cîrstea.

„Nu, vreau să știu acum!”, a completat Sorana Cîrstea, care a felicitat-o, în final, ironic: „Bravo, arbitro, ești uimitoare,” a încheiat Sorana Cîrstea dialogul tensionat.

Un singur game a mai câștigat Sorana Cîrstea după disputa cu arbitra de scaun, românca cedând scor 6-7, 6-1, 6-2 în fața americancei Hailey Baptiste, în fața căreia a pierdut o altă partidă de trei seturi, pe zgura de la Madrid, în această primăvară.