Moment de necrezut, în ultimul minut al unei partide jucate la Campionatul European de Futsal.
În meciul câștigat de Letonia scor 4-0 în detrimentul selecționatei Georgia, un copil de mingi a avut un aport nebănuit de mare la ultimul gol înscris de letoni, în prima partidă jucată în cadrul acestei competiții.
Campionatul European de Futsal, în direct pe VOYO. Gol neverosimil primit de Georgia
Demoralizați, la scorul de 0-3, georgienii au căzut, din punct de vedere psihic, și le-au făcut cadou letonilor un al patrulea gol, în ultimul minut al meciului.
Când Miks Babris a observat că poarta georgienilor este goală, i-a făcut semn unui copil de mingi să grăbească trimiterea mingii pe teren.
Babris a primit mingea, a repus din margine rapid, iar Andrejs Baklanovs a înscris cu lejeritate, într-unul din cele mai ușoare goluri văzute într-un meci de futsal important.
Toate câștigătoarele Campionatelor Europene de Futsal
Spania este cea mai titrată țară din istoria Europenelor de Futsal, cu șapte trofee câștigate.
Pe locul doi se regăsesc, la egalitate, Italia și Portugalia, care a dominat recent fotbalul în sală.
Locul trei este ocupat de Federația Rusă, cu un titlu și alte șase finale pierdute, dintre care patru, în favoarea ibericilor.
Ucraina primește „mențiune” în istoria Europenelor de fotbal în sală, jucând două finale, în 2001 și în 2003.
În cei treizeci de ani de istorie, Europeanul de Futsal a văzut doar cinci țări calificate în marile finale: Spania, Federația Rusă, Italia, Portugalia și Ucraina.
- 1996: Spania
- 1999: Federația Rusă
- 2001: Spania
- 2003: Italia
- 2005: Spania
- 2007: Spania
- 2010: Spania
- 2012: Spania
- 2014: Italia
- 2016: Spania
- 2018: Portugalia
- 2022: Portugalia
Futsal EURO 2026 este organizat de Letonia, Lituania și Slovenia, în perioada 21 ianuarie - 7 februarie.