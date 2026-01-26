Moment de necrezut, în ultimul minut al unei partide jucate la Campionatul European de Futsal.

În meciul câștigat de Letonia scor 4-0 în detrimentul selecționatei Georgia, un copil de mingi a avut un aport nebănuit de mare la ultimul gol înscris de letoni, în prima partidă jucată în cadrul acestei competiții.

Campionatul European de Futsal, în direct pe VOYO. Gol neverosimil primit de Georgia

Demoralizați, la scorul de 0-3, georgienii au căzut, din punct de vedere psihic, și le-au făcut cadou letonilor un al patrulea gol, în ultimul minut al meciului.

Când Miks Babris a observat că poarta georgienilor este goală, i-a făcut semn unui copil de mingi să grăbească trimiterea mingii pe teren.

Babris a primit mingea, a repus din margine rapid, iar Andrejs Baklanovs a înscris cu lejeritate, într-unul din cele mai ușoare goluri văzute într-un meci de futsal important.

