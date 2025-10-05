Sorana Cîrstea, meci de foc la Wuhan. Adversară redutabilă pentru româncă

Sorana Cîrstea, locul 64 WTA, o va întâlni pe letona Jelena Ostapenko, locul 24 mondial, în primul tur la turneul WTA1000 de la Wuhan.

Sorana Cîrstea, adversară redutabilă la WTA Wuhan

În cazul în care trece de Ostapenko, Sorana va evolua învingătoarea meciului dintre americanca Emma Navvarro, favorită 14, şi chinezoaica Shuai Zhang, beneficiara unui wild card.

Anul 2025 - care ar putea rămâne ultimul din cariera jucătoarei din Târgoviște - i-a adus cel mai important titlu, de calibru WTA 1000, cucerit alături de Anna Kalinskaya, în proba de dublu, dar și un al treilea trofeu de simplu, obținut la Cleveland, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Cezar Crețu: „Văd în performanțele ei recente o maturitate, o siguranță, o liniște în plus pe teren.”

„Văd și în performanțele ei, mai ales în cele din ultima vreme, o maturitate, o siguranță, o liniște în plus pe care o emană pe teren.



A avut de curând o accidentare care i-a pus pe stop cariera o perioadă, dar a câștigat la Cleveland. Ca dovadă, dacă îți găsești ritmul, liniștea... sunt lucruri pe care ea le-a tot învățat, de-a lungul timpului, a început să le facă mai bine, a învățat din experiențele din trecut.



Sunt convins că perioada actuală e o perioadă frumoasă în care se bucură de tenis. Cine știe cât va mai juca, dar, cu siguranță, trece printr-o perioadă frumoasă,” a declarat Cezar Crețu în emisiunea Poveștile Sport.ro.

