Din fericire pentru cei implicați, nicio persoană nu a fost rănită, însă mașinile au suferit pagube semnificative. Modelul condus de Eljero Elia , un Lamborghini Urus evaluat la 300.000 de euro, s-a ales cu o daună totală, scrie Omroepwest .

Un accident grav s-a petrecut sâmbătă seară pe autostrada A4, în apropiere de Leiden (Olanda). Trei mașini au fost implicate într-o coliziune, una dintre ele aparținându-i fotbalistului Eljero Elia .

"A păcălit moartea", a titrat The Sun, după accidentul în care a fost implicat fostul jucător de la Southampton.



Elia a explicat că nu a putut frâna la timp și s-a ciocnit de o altă mașină.



"Conduceam pe o porțiune de drum care, în mod normal, este liniștită la ora aceasta. Deodată am văzut cum cei din fața mea frânează brusc. Am încercat și eu să frânez, dar am derapat.



Tot ce am putut să fac a fost să evit să lovesc mașina din față în plin. Am virat puțin și am lovit-o mai mult în lateral.



Există avarii doar la mașini. Asta e, putea să fie mult mai rău. Am mers la poliție, le-am spus ce s-a întâmplat și apoi am plecat acasă", a spus Elia, potrivit sursei citate.



Elia a mai fost implicat într-un accident grav și în 2013, când juca la Werder Bremen. La acea vreme, conducea un Bentley evaluat la 200.000 de euro, care a suferit, de asemenea, pagube majore.



Eljero Elia a fost coleg pentru o scurtă perioadă cu Florin Gardoș, la Southampton. Fotbalistul cu 30 de meciuri la naționala Olandei a jucat sub formă de împrumut la gruparea din Premier League, în 2015.

