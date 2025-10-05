Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a anunțat plecarea de la Universitatea Cluj, după înfrângerea cu Csikszereda, scor 1-2, care a adus prima victorie din istoria clubului pentru formația din Miercurea Ciuc.



Sabău, care a condus echipa din august 2023, a declarat că echipa are nevoie de altceva și că va rezilia contractul pe cale amiabilă.



Un fost antrenor din Superliga îi va lua locul la U Cluj



Conducerea clubului a început negocierile cu italianul Cristiano Bergodi, care este favorit să preia echipa după plecarea lui Sabău. Bergodi a fost recent aproape de a semna cu Petrolul, dar acum se află în pole-position pentru U Cluj, informează Fanatik.



După 12 etape, U Cluj ocupă locul 9, cu 14 puncte, venind după rezultate oscilante comparativ cu sezonul trecut, când formația ardeleană a terminat pe locul 7 și a ajuns în finala Cupei României.

Discursul lui Sabău

„În momentul de față prea multe nu sunt de spus, ați văzut cum arătăm. E clar că acești jucători au nevoie de încredere, să fie susținuți. Eu personal voi avea o discuție cu conducerea să reziliem contractul pe cale amiabilă, să găsim o înțelegere. Am mai cerut asta înainte de începerea campionatului, în perioada de pregătire.



Era foarte greu să accepte rezilierea pentru că veneam după un an excepțional, poate cel mai bun din istoria clubului. Acum decizia va fi mai ușoară. Există o înțelegere, un contract cu clauze. Trebuie să avem o discuție și să găsim o cale. Echipa are nevoie de altceva.



Prea multe nu vreau să spun, la cald sunt multe de spus și nu vreau să îmi pară rău. Au nevoie de susținere, transferuri nu mai pot fi făcute, și ei trebuie ajutați și susținuți inclusiv de fanii noștri care sunt dezamăgiți, supărați și nemulțumiți și de mine 100%.



Voi avea o discuție cu cei din conducere să vedem ce este cel mai bine pentru acest club și această echipă. Știu exact ce s-a întâmplat la începutul pregătirii, când am terminat campionatul cu realizări importante. Nu s-a putut rezilia atunci contractul, acum cred că și pentru cei din conducere va fi mai ușor având în vedere forma echipei.



În play-off am anticipat ce se va întâmpla, am discutat cu conducerea de ce avem nevoie. Nu vreau să înțeleagă că ei sunt de vină pentru că vreau să reziliem.



Nu e importantă persoana mea, trebuie găsite soluții pentru a scoate echipa din această perioadă.Nu vreau să spun prea multe. E greu din 5-6 metri să punem mingea în poartă, să câștigăm dueluri. Sunt probleme care trebuie rezolvate. Poate e vorba și de pregătire”, a spus Sabău la finalul meciului.

