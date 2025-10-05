FCSB se află pe locul 11, cu doar 10 puncte după 11 etape, având două victorii, patru remize și cinci înfrângeri. Oltenii, pe de altă parte, sunt pe locul 2, cu 7 victorii, 3 remize și un singur eșec, dar vin după o înfrângere în Conference League, 0-2 cu Rakow.



Marius Șumudică avertizează: „Sunt vulnerabili acolo!”



Marius Șumudică a analizat echipa lui Mirel Rădoi și a atras atenția asupra vulnerabilităților defensive. În opinia tehnicianului, acest aspect îi poate costa pe olteni victoria.



„Universitatea Craiova e atât de ofensivă, încât auturile de margine sunt executate de fundașii centrali. Automat, sunt vulnerabili pe faza defensivă, pierzi jucătorul care bate autul.

Mirel face lucrurile astea, el știe cel mai bine, este un tip foarte ofensiv. În momentul de față, Universitatea Craiova este vulnerabilă din punct de vedere defensiv, au mari probleme”, a spus Șumudică la Fanatik.



În ultimele cinci dueluri directe, FCSB s-a impus de două ori, Craiova o dată, iar două partide s-au terminat la egalitate. Cel mai recent meci a fost câștigat de FCSB, 1-0, în mai 2025.

