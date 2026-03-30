Edin Dzeko, fostul atacant al celor de la Inter și Roma, a prefațat duelul decisiv de marți, 31 martie, pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026. În contextul în care în spațiul public au apărut imagini cu fotbaliștii „Squadrei Azzurra” sărbătorind victoria Bosniei (în ideea în care ar fi un adversar facil), căpitanul bosniac a ales să trateze subiectul cu diplomație.

„Sunt sigur că Italia nu ne va subestima, mai ales nu după declarațiile lui Dimarco și Vicario. Nimeni nu a fost fericit pentru cum au mers lucrurile, noi trebuie să demonstrăm calitate, jucăm acasă și punctăm mult pe fani”, a punctat atacantul.

Comparație între generații și stiluri de joc

În plus, Dzeko a analizat și nivelul actual al fotbalului din Peninsulă, țară în care a evoluat aproape un deceniu. Deși apreciază lotul actual al Italiei, veteranul bosniac consideră că lipsește magia marilor decari de altădată.

„Iubesc fotbalul italian. Am trăit acolo aproape 9 ani, m-am simțit excelent. Totti, Del Piero. Această Italie are calitate, dar cei de altădată au fost altceva. Fotbalul german și cel italian nu au nimic în comun, în primul prevalează intensitatea. Este ceea ce lipsește în jocul italian și este un reproș și din partea jurnaliștilor. Poate nu fac rezultate bune din acest motiv. Mă aștept la o partidă tactică, și Italia a ratat două Mondiale”, a mai transmis Edin Dzeko.