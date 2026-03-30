După ce și-a încheiat cariera de jucător profesionist, bosniacul Boris Keča a decis să rămână la București alături de soția sa, Florentina, și de fiul lor. Începutul vieții post-fotbal nu a fost însă unul ușor pentru fostul jucător al Stelei și al lui FC Național.

Țeapa din afaceri

Încercarea de a deveni antreprenor s-a lovit de realitatea dură a mediului de afaceri din România, unde necunoașterea perfectă a limbii și buna-credință l-au costat scump.

„Să fiu sincer, când am agățat ghetele în cui, am vrut să mă odihnesc puțin de fotbal. Împreună cu soția mea am încercat să facem o afacere. Am avut un butic de haine, apoi câteva magazine, am încercat de toate, dar a fost foarte greu să pătrundem în acest domeniu și să operăm cu succes. Atunci încă nu cunoșteam foarte bine limba română, iar soția mea era singură în magazin. Din această cauză, eu mergeam în principal după marfă, iar ea muncea. Am intrat în această afacere cu inima curată și cu onestitate, dar ceilalți nu au fost așa. Mulți oameni ne-au înșelat și totul a eșuat foarte repede. A trebuit să văd ce și cum să fac mai departe”, a explicat Keča.

Proiectul de la CS Dinamo

După eșecul din afaceri, Keča s-a reorientat către antrenorat. A început cu grupe de copii, trecând ulterior la Academia FC Dinamo, iar apoi la echipa mare a Ministerului de Interne, CS Dinamo.

„Am lucrat mai întâi cu puști de șase, șapte și opt ani. [...] Apoi am mai lucrat în două școli private, iar apoi am ajuns la Academia clubului de fotbal Dinamo București. Acela a fost un cu totul alt nivel. [...] În urmă cu doi ani am devenit antrenor secund la CS Dinamo, iar clubul a crescut și a trecut din liga a patra în a treia, iar la începutul acestui sezon am ajuns în liga a doua. La începutul lunii martie am devenit antrenor principal, iar obiectivul de bază este să încercăm să rămânem în liga a doua. Jucăm în play-out, nu suntem într-o situație prea bună, dar vom încerca totul pentru a rămâne în acest eșalon. Cel mai mare motiv pentru care stăm prost în clasament este faptul că ne bazăm în principal pe jucători din academia noastră, dar cred că în timp acest lucru se va dovedi o mișcare corectă”, a zis bosniacul.