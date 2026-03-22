GALERIE FOTO Miami, baby! Sorana Cîrstea joacă tenisul carierei și face avere în Florida. Meci de gală în optimi

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, întâlnire cu numărul patru mondial, în optimile de finală ale competiției WTA 1000 de la Miami.

TAGS:
WTA MiamiTenis WTAElise MertensCori GauffSorana CirsteaTenis Romania
Din articol

Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) impresionează meci după meci, pe hardul din Florida.

În turneul WTA 1000 de la Miami, cea mai experimentată jucătoare de tenis din țara noastră a ajuns în faza optimilor de finală, după o victorie în două seturi, scor 6-3, 6-2, în fața belgiencei Elise Mertens (19 WTA).

Sorana Cîrstea a eliminat numărul 14 WTA și o multiplă campioană de Grand Slam

Două break-uri au reușit Sorana Cîrstea în setul secund, în care nu și-a pierdut serva.

A fost a patra victorie pentru Cîrstea, în patru întâlniri directe cu Mertens, multiplă campioană de turnee de mare șlem, în proba de dublu.

Shuai Zhang, Linda Noskova și Elise Mertens sunt numele importante eliminate de Sorana Cîrstea din competiție, înainte de duelul de gală cu numărul 4 mondial, Cori Gauff, pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea cluj finala transylvania open hard rou 8
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Palmares uluitor pentru Cîrstea, în anul retragerii: 17-4

  • Al doilea meci între Cîrstea și Gauff

€92,223 este valoarea premiului pe care îl primește Sorana Cîrstea pentru accederea în optimile turneului de la Miami, pe când o calificare în sferturi i-ar aduce aproape dublu, aproximativ 168,000 de euro.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Cori Gauff se va desfășura luni, 23 martie. Va fi a doua întâlnire directă între cele două; prima a ajuns în trei seturi, în cadrul Australian Open 2020, încheindu-se cu victoria lui Gauff, 4-6, 6-3, 7-5.

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!