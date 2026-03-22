Sorana Cîrstea (35 de ani, 35 WTA) impresionează meci după meci, pe hardul din Florida.

În turneul WTA 1000 de la Miami, cea mai experimentată jucătoare de tenis din țara noastră a ajuns în faza optimilor de finală, după o victorie în două seturi, scor 6-3, 6-2, în fața belgiencei Elise Mertens (19 WTA).

Sorana Cîrstea a eliminat numărul 14 WTA și o multiplă campioană de Grand Slam

Două break-uri au reușit Sorana Cîrstea în setul secund, în care nu și-a pierdut serva.

A fost a patra victorie pentru Cîrstea, în patru întâlniri directe cu Mertens, multiplă campioană de turnee de mare șlem, în proba de dublu.

Shuai Zhang, Linda Noskova și Elise Mertens sunt numele importante eliminate de Sorana Cîrstea din competiție, înainte de duelul de gală cu numărul 4 mondial, Cori Gauff, pentru un loc în faza ultimelor opt jucătoare.