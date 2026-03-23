Cu puțin timp înainte de a împlini 36 de ani, Sorana Cîrstea a atins o bornă financiară impresionantă.

Sorana Cîrstea (35 WTA) s-a despărțit, de curând, de iubitul ei bogat, Ion Țiriac jr (49 de ani), însă prima „rachetă“ a României din clasamentul mondial are motive să zâmbească, în continuare.

Pe scurt, Soranei îi merge bine și fără Ion Țiriac jr. Din toate punctele de vedere. Atât sportiv, cât și financiar. La Miami, Cîrstea a înșirat deja trei victorii, cu Zhang (61 WTA), Noskova (13 WTA) și cu Mertens (19 WTA). Și, diseară (după ora 19:30, ora României), o va înfrunta pe Coco Gauff (SUA, 22 de ani, 4 WTA) pentru un loc, în sferturi.

Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din sportul românesc

Sorana Cîrstea a depășit pragul de 11 milioane de dolari

Parcursul de până acum, la Miami, i-a asigurat Soranei un cec, în valoare de 105,720 de dolari. Această sumă se adaugă la cea trecută în dreptul româncei, pe 16 martie, la ultima actualizare din clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin.

Aici, „Sori“ figurează cu un total de 11,155,264 de dolari. Și, dacă adăugăm la această sumă și cea obținută, la Miami, înseamnă că averea strânsă de Cîrstea din tenis se ridică la 11,260,984 de dolari! Atenție: vorbim despre sumele adunate în turnee, sub forma de premii. Firește, la averea lui Cîrstea se adaugă și banii câștigați din contractele de sponsorizări. Ceea ce înseamnă că Sorana Cîrstea e printre cele mai bogate femei din sportul românesc!

În clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin, „Sori“ e a doua româncă, după Simona Halep. Aceasta și-a încheiat cariera, în februarie 2025, cu un total de 40,236,618 de dolari cu care ocupă locul 5 în ierarhia actuală.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
