Potrivit publicației La Provence, clubul ar urma să prezinte oficial noul logo pe 8 aprilie, în cadrul galei „Thirteenth Man”. Între timp însă, modelul a fost descoperit în registrul de mărci al Franței și s-a viralizat rapid pe internet.

„Nu știu dacă să plâng sau să vomit”

Noua siglă are un design modernizat, cu linii mai rotunjite și un aspect simplificat, gândit pentru platformele digitale.

După apariția imaginilor, mulți suporteri ai lui Olympique de Marseille au criticat dur schimbarea. Presa din Franța a adunat mai multe reacții apărute online:

„E la fel de urâtă precum rezultatele din sezonul ăsta”, a scris un fan.

„Am un sentiment ciudat, nu știu dacă să plâng sau să vomit. Emblema asta e oribilă”, a comentat un alt suporter.

„Arată de parcă soarele a topit vechiul logo”, a fost o altă reacție virală.

În timpul procesului de redesign, conducerea clubului a luat în calcul eliminarea devizei „Droit au but” și a stelei aurii care simbolizează triumful din UEFA Champions League 1993. În final, ambele elemente au fost păstrate pe noua emblemă.