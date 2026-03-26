După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep a invitat-o pe Elina Svitolina la meciul său de retragere.

TAGS:
Din articol

Exponentă a unei generații „complexe” în tenis, așa cum Simona Halep însăși s-a exprimat, fostul număr unu WTA din România a reușit să cheme, la meciul oficial de retragere, una dintre colegele cu care a împărțit numeroase momente dramatice în circuitul de elită al tenisului feminin.

Ucraineanca Elina Svitolina este jucătoarea împotriva căreia Simona Halep a reușit una dintre cele mai impresionante reveniri din întreaga carieră. În sferturile Roland Garros 2017, Svitolina a condus-o pe Halep cu 6-3, 5-0, dar a clacat, din acel moment, în care românca a dat drumul unui reviriment fabulos. Meciul s-a terminat 3-6, 7-6, 6-0, în favoarea Simonei Halep, care însă a terminat în dezavantaj istoricul meciurilor directe cu ucraineanca, 5-6.

Elina Svitolina și Darren Cahill îi vor fi alături Simonei Halep, la meciul de retragere din 13 iunie

„Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, la Sports Festival, pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep. Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren,” a declarat Elina Svitolina, anunță organizatorii Festivalului Sporturilor din Cluj-Napoca.

Fost număr 3 WTA, Elina Svitolina (31 de ani) a câștigat Turneul Campioanelor, în urmă cu 8 ani. După nașterea fiicei Skai, a reușit să revină la forma de odinioară, ocupând în prezent locul 8 în clasamentul mondial.

19 titluri WTA are în palmares Elina Svitolina, în proba individuală.

Simona Halep

  • Halep facebook5
×
Halep plecare
Halepina
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Instagram
Getty Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Californianul Andrew Krasny va fi crainicul evenimentului

Atmosfera meciului de retragere al Simonei Halep - programat în data de 13 iunie 2026, la Cluj-Napoca - , va fi întreținută de Andrew Krasny.

Prezintă emisiuni de tenis în America și colaborează cu Tennis Channel, dar a fost crainic pentru turneele de la Indian Wells, Miami, US Open sau Turneul Campioanelor.

Elina Svitolina

  • Elina svitolina ucraina sf ao 26
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!