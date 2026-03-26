Exponentă a unei generații „complexe” în tenis, așa cum Simona Halep însăși s-a exprimat, fostul număr unu WTA din România a reușit să cheme, la meciul oficial de retragere, una dintre colegele cu care a împărțit numeroase momente dramatice în circuitul de elită al tenisului feminin.

Ucraineanca Elina Svitolina este jucătoarea împotriva căreia Simona Halep a reușit una dintre cele mai impresionante reveniri din întreaga carieră. În sferturile Roland Garros 2017, Svitolina a condus-o pe Halep cu 6-3, 5-0, dar a clacat, din acel moment, în care românca a dat drumul unui reviriment fabulos. Meciul s-a terminat 3-6, 7-6, 6-0, în favoarea Simonei Halep, care însă a terminat în dezavantaj istoricul meciurilor directe cu ucraineanca, 5-6.

Elina Svitolina și Darren Cahill îi vor fi alături Simonei Halep, la meciul de retragere din 13 iunie

„Sunt foarte fericită că voi veni la Cluj-Napoca, la Sports Festival, pentru a celebra cariera uimitoare a Simonei Halep. Va fi ceva special să pășim din nou, împreună, pe același teren,” a declarat Elina Svitolina, anunță organizatorii Festivalului Sporturilor din Cluj-Napoca.

Fost număr 3 WTA, Elina Svitolina (31 de ani) a câștigat Turneul Campioanelor, în urmă cu 8 ani. După nașterea fiicei Skai, a reușit să revină la forma de odinioară, ocupând în prezent locul 8 în clasamentul mondial.

19 titluri WTA are în palmares Elina Svitolina, în proba individuală.