Roș-albaștrii muncesc din greu să se întărească pentru cea mai importantă parte a stagiunii, în care trebuie să își asigure prezența în play-off.

Mihai Stoica: ”Dacă vrei să aduci un jucător, trebuie să fii convins că este peste Șut sau Lixandru!”

Întrebat despre următoare transferuri la FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit că oficialii campioanei României lucrează la campania de recrutare, însă este un proces destul de anevoios, mai ales în această perioadă a anului.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că încă nu a găsit un mijlocaș defensiv la același nivel cu Adrian Șut sau Mihai Lixandru, iar variantele care erau cât de cât interesate au picat dintr-un motiv sau altul.

”Se lucrează. Nu se ia așa, hai să luăm un mijlocaș. Se studiază foarte multe piețe. Am studiat jucători care joacă și la naționale, dar trebuie să fie special ca să spui ‘hai să-l luăm’. Dacă vrei să aduci un jucător, trebuie să fii convins că este peste Șut sau Lixandru. Nu am găsit.

Am găsit jucători interesanți. Am spus, Emerllahu mi s-a părut interesant, nu l-am putut lua, un alt jucător interesant, mai 6 decât toți, s-a accidentat, cu un altul au bătut câmpii. Sunt jucători buni, 2,5 milioane.

Gigi zice: ‘Eu dau bani ăștia!’. Eu știu că dai, dar s-ar putea să vină și să stea pe bancă și eu nu am chef să fiu luat la rost cum am fost luat la rost cu Golofca. Vreo doi ani de zile am fost certat că de ce am zis de Golofca.

Eram disperați să aducem atacanți de viteză și chiar am zis: mai mult de 300.000, sub nicio formă. S-au dat 400.000. Când a apărut Golofca la echipă am zis că am dat lovitura, după aia a dat el lovitura prin alte părți”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mihai Stoica: ”Gigi l-a adus pe Burlacu pentru că a auzit că el cântă în corul bisericii!”

Mihai Stoica a continuat și a explicat cum mulți jucători vor să obțină un transfer la FCSB prin căi ”neortodoxe”. Concret, aceștia ies în față cu declarații în care își declară credința doar pentru a-i atrage atenția patronului roș-albaștrilor, Gigi Becali, cunoscut pentru faptul că este un om religios.

”Am mai văzut declarații ale unor jucători care par atât de credincioși, religioși, bisericoși. I-am zis: Gigi, atenție mare, declarațiile astea sunt pentru tine, ca să spui ‘Băi, uite pe ăsta îl iau’, doar că aparențele câteodată înșală. Gigi l-a adus pe Burlacu pentru că a auzit că el cântă în corul bisericii. În biserica de la noi de la bază nu l-am văzut”, a continuat MM Stoica.

