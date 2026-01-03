U-BT Cluj-Napoca, victorie mare și devine lider provizoriu în Grupa A din ABA League

Campioana României a dominat jocul de la un capăt la altul, câştigând categoric, la o diferenţă de 28 de puncte, cea mai mare reuşită de ''U'' în Liga Adriatică.

Iverson Molinar Jones a fost cel mai bun om al clujenilor, cu 18 puncte, 3 recuperări şi 5 pase decisive.

Saulius Kulivietis s-a remarcat, cu 13 p, 6 rec, Karel Guzman a adăugat 12 p, 3 rec, Nighael Ceaser, 10 p, 4 rec, 3 pd, Dusan Miletic a contribuit cu 10 p, 7 rec, Daron Russell, cu 10 p, 5 rec, 6 pd, iar Mitchell Creek, cu 10 p, 3 pd.

De la învinşi s-au evidenţiat Dusan Radoslavljevic, cu 17 p, 3 rec, 7 pd, Filip Rebraca, 15 p, 3 rec, Filip Barna, 13 p, 4 rec, 4 pd.

Pentru ''U'' a fost a patra victorie consecutivă, iar următorul meci va avea loc pe 10 ianuarie, în deplasare, cu echipa bosniacă Igokea m:tel Aleksandrovac.

Clasament:

U-BT Cluj-Napoca 21 puncte (12 jocuri) Dubai Basketball 20 (10) Partizan Mozzart Bet 19 (10) Igokea m:tel 16 (10) FMP 15 (11) KK Split 14 (11) Borac Mozzart 13 (10) SC Derby 13 (11) KK Krka 13 (11)

Agerpres

