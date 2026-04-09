Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabriela Ruse, performera zilei de miercuri, în Linz. Nici Sorana Cîrstea nu s-a putut plânge de nimic.

Sorana Cîrstea (29 WTA) și Gabriela Ruse (87 WTA) au ajuns în faza ultimelor opt jucătoare rămase în competiția WTA 500 de la Linz.

Ruse - Ostapenko și Cîrstea - Andreeva, în sferturile turneului din Linz

Pe zgura indoor din Austria, Ruse a repetat performanța admirabilă, semnată împotriva Dayanei Yastremska (49 WTA), în Openul Australian din acest an. Românca a revenit de la 0-1 la seturi și a reușit calificarea, scor 4-6, 6-4, 6-4, la sfârșitul a 2 ore și 29 de minute de joc.

Jelena Ostapenko (23 WTA) este numele jucătoarei care va încerca să blocheze parcursul Gabrielei Ruse din turneul de la Linz, un traseu care o vede urcând 20 de locuri în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 67.

Sorana Cîrstea, duel cu numărul 10 WTA, Mirra Andreeva

În seara zilei de miercuri, 8 aprilie, în meciul de închidere, Sorana Cîrstea (29 WTA) a avut parte de o calificare mult mai ușoară în sferturile de finală ale întrecerii.

La scorul de 5-0 pentru racheta numărul unu a țării noastre, unguroaica Dalma Galfi (103 WTA) a abandonat turneul, din cauza unei accidentări.

Vestea calificării în sferturi a propulsat-o pe Sorana Cîrstea alte trei locuri în ierahia mondială, până pe locul 26, însă următoarea adversară, Mirra Andreeva, se anunță de zece ori mai dificilă, potrivit clasamentului.

Rusoaica nu a mai întâlnit-o până în prezent pe Sorana Cîrstea.

