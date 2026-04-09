Jelena Ostapenko (23 WTA) este numele jucătoarei care va încerca să blocheze parcursul Gabrielei Ruse din turneul de la Linz, un traseu care o vede urcând 20 de locuri în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 67.

Pe zgura indoor din Austria, Ruse a repetat performanța admirabilă, semnată împotriva Dayanei Yastremska (49 WTA), în Openul Australian din acest an. Românca a revenit de la 0-1 la seturi și a reușit calificarea, scor 4-6, 6-4, 6-4 , la sfârșitul a 2 ore și 29 de minute de joc.

Sorana Cîrstea (29 WTA) și Gabriela Ruse (87 WTA) au ajuns în faza ultimelor opt jucătoare rămase în competiția WTA 500 de la Linz .

Sorana Cîrstea, duel cu numărul 10 WTA, Mirra Andreeva

În seara zilei de miercuri, 8 aprilie, în meciul de închidere, Sorana Cîrstea (29 WTA) a avut parte de o calificare mult mai ușoară în sferturile de finală ale întrecerii.

La scorul de 5-0 pentru racheta numărul unu a țării noastre, unguroaica Dalma Galfi (103 WTA) a abandonat turneul, din cauza unei accidentări.

Vestea calificării în sferturi a propulsat-o pe Sorana Cîrstea alte trei locuri în ierahia mondială, până pe locul 26, însă următoarea adversară, Mirra Andreeva, se anunță de zece ori mai dificilă, potrivit clasamentului.

Rusoaica nu a mai întâlnit-o până în prezent pe Sorana Cîrstea.