- Cîrstea - Ruse, posibilă semifinală în turneul WTA 500 de la Linz
Sorana Cîrstea (29 WTA) și Gabriela Ruse (87 WTA) au ajuns în faza ultimelor opt jucătoare rămase în competiția WTA 500 de la Linz.
Ruse - Ostapenko și Cîrstea - Andreeva, în sferturile turneului din Linz
Pe zgura indoor din Austria, Ruse a repetat performanța admirabilă, semnată împotriva Dayanei Yastremska (49 WTA), în Openul Australian din acest an. Românca a revenit de la 0-1 la seturi și a reușit calificarea, scor 4-6, 6-4, 6-4, la sfârșitul a 2 ore și 29 de minute de joc.
Jelena Ostapenko (23 WTA) este numele jucătoarei care va încerca să blocheze parcursul Gabrielei Ruse din turneul de la Linz, un traseu care o vede urcând 20 de locuri în clasamentul mondial, până pe poziția cu numărul 67.