Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, vineri seara.

Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Linz

Duelul a contat pentru faza sferturilor de finală ale turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Cîrstea (36 ani, 29 WTA), a cincea favorită, s-a înclinat după două ore şi 17 minute de joc. Cîrstea a rămas cu un cec de 30.435 de euro şi cu 108 puncte WTA la simplu.

Andreeva o va înfrunta pe Gabriela Ruse

Andreeva (18 ani, 10 WTA), principala favorită, va juca în penultimul act contra altei românce, Gabriela Ruse (28 ani, 87 WTA), care a trecut de letona Jelena Ostapenko (28 ani, 23 WTA), cu 4-6, 6-4, 6-1.

Cîrstea va juca sâmbătă în semifinale la dublu, alături de chinezoaica Shuai Zhang, contra perechii Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleason (SUA).

