Partida a fost marcată de un moment simbolic în tabăra gazdelor. Meciul s-a oprit în minutul 64, timp de două minute, la schimbarea fundașului central Guram Kashia cu Ilia Beriashvili.
Moment simbolic în Georgia - România
Guram Kashia (38 de ani), căpitanul și cel mai selecționat fotbalist din istoria Georgiei, s-a retras de la naționala țării sale în aplauzele tuturor celor prezenți pe Stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.
Kashia a bifiat împotriva României pentru Georgia a 129-a selecție, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.
Astfel, pe lângă debutul în noul mandat al „Regelui” Gică Hagi, amicalul va rămâne inclusiv în memoria suporterilor georgieni.
Echipele de start din Georgia - România
- Georgia: Mamardashvili - Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Azarov - Mamageishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Kiteishvili - Kvilitaia, Zivzivadze
- Rezerve: Kereselidze, Gugeshashvii, Dvali, Kvaratskhelia, Lobjanidze, Beriashvili, Gelashvili, Mekvabishvili, Gagnidze, Kvernadze, Karebashvili, Egoyan
- România: Aioani - Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Borza - Marin, Screciu - Moruțan, Hagi, Mihăilă - Coman
- Rezerve: Târnovanu, Hindrich, Cicâldău, Munteanu, Baiaram, Dobre, Eissat, Băluță, Matei, Ilie, Sorescu