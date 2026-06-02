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Partida a fost marcată de un moment simbolic în tabăra gazdelor. Meciul s-a oprit în minutul 64, timp de două minute, la schimbarea fundașului central Guram Kashia cu Ilia Beriashvili.

Moment simbolic în Georgia - România

Guram Kashia (38 de ani), căpitanul și cel mai selecționat fotbalist din istoria Georgiei, s-a retras de la naționala țării sale în aplauzele tuturor celor prezenți pe Stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Kashia a bifiat împotriva României pentru Georgia a 129-a selecție, reușind să marcheze trei goluri și să ofere o pasă decisivă.

Astfel, pe lângă debutul în noul mandat al „Regelui” Gică Hagi, amicalul va rămâne inclusiv în memoria suporterilor georgieni.

Echipele de start din Georgia - România