Perechea Sorana Cîrstea/Shuai Zhang (România/China), cap de serie numărul 1, s-a calificat, joi, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Linz.

Cîrstea şi Zhang au învins în sferturi echipa Miyu Kato/Liudmila Samsonova (Japonia/Rusia), scor 6-3, 6-2, într-o oră şi cinci minute.

În faza următoare, românca şi colega sa vor înfrunta perechea Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason (Norvegia/SUA).

Prin calificarea în semifinale, Cîrstea şi Zhang şi-au asigurat un premiu de 18.890 de euro şi 195 de puncte.

