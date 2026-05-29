Fotbalistul a plecat de la FCSB și a rupt tăcerea: ”Știți cum e acolo!”

Baba Alhassan nu va mai continua la FCSB din această vară. Mijlocașul din Ghana a părăsit deja gruparea roș-albastră și nu se va mai întoarce la echipă.

Fotbalistul transferat de Gigi Becali de la Hermannstadt a cerut permisiunea să plece mai devreme de la echipă deoarece soția sa a născut, așa cum a declarat Marius Baciu, noul antrenor al roș-albaștrilor.

Cu o zi înainte, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit faptul că fotbalistul e deja ”istorie” la fosta campioană a României și că nu va fi în lot nici la meciul de baraj cu Dinamo.

După anunțul făcut de MM Stoica, Baba Alhassan a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu mesajul ”Finally Alhamdulillah”, iar mulți au interpretat mesajul fotbalistului drept un motiv de fericire că s-a despărțit de FCSB.

Chestionat pe această temă, Alhassan susține că a fost puțin nervos după anunțul făcut de oficialul celor de la FCSB, însă spune că ”așa sunt lucrurile” la echipa patronată de Gigi Becali.

”E în regulă, am fost puțin nervos, știți cum este la FCSB”, a spus Baba Alhassan, citat de Prosport.

Ce a spus Mihai Stoica despre Baba Alhassan

”Baba Alhassan nu va mai fi deloc. Are o problemă, trebuie să fie alături de familie. Nu joacă la meciul ăsta.

N-avea cum să stea, chiar n-avea cum. E istorie la FCSB”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.