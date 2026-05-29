Heavy metal-ul s-a întors spectaculos la București odată cu show-ul Iron Maiden de pe Arena Națională – un concert care a combinat perfect nostalgia, precizia și energia copleșitoare.
Bucureștiul a vibrat sub forța unui show IRON MAIDEN de proporții
Legendara trupă britanică a adus pe Arena Națională un spectacol monumental, urmărit de aproximativ 32.000 de spectatori.
Încă din primele minute a devenit clar că nu asistam doar la un nou popas dintr-un turneu mondial, ci la celebrarea unuia dintre cele mai importante cataloage din istoria muzicii rock, interpretat de o trupă care știe și astăzi exact cum să domine un stadion întreg.
Cu o producție gigantică, refrene cântate la unison și riff-uri accelerate – Maiden au oferit spectacolul monumental pe care publicul îl așteaptă de la ei, dar cu o intensitate și o convingere pe care multe trupe mai tinere cu greu le-ar putea egala.
Anthrax au deschis seara cu un set foarte bine închegat și intens, încălzind publicul încă dinainte ca Iron Maiden să intre într-o succesiune neîntreruptă de clasice care abia au lăsat stadionul să respire. Însă ceea ce a făcut concertul cu adevărat special nu au fost doar piesele cunoscute, ci ambiția setlistului în sine.
În loc să mizeze exclusiv pe hituri evidente, Maiden au ales să își asume riscul unei abordări mai complexe, explorând zona lor cea mai progresivă și teatrală. “Infinite Dreams”, “Seventh Son of a Seventh Son” și monumentalul “Rime of the Ancient Mariner” au arătat o trupă aflată într-o formă creativă impecabilă, capabilă să îmbine spectacolul de stadion cu complexitatea lor cinematică.
Bruce Dickinson a rămas punctul central incontestabil al spectacolului – teatral, carismatic și într-o mișcare continuă – în timp ce Steve Harris a ancorat întreaga prestație prin liniile de bassâ inconfundabile, alerte și propulsive, care au construit de-a lungul anilor identitatea Iron Maiden.
Finalul a venit în trei mișcări clare: “Aces High” a deschis ultima linie cu o energie tăioasă, “Fear of the Dark” a topit distanța dintre scenă și public într-o singură voce, iar “Wasted Years” a lăsat totul să se stingă natural, fără punct final, doar cu rezonanța unei seri care încă mai continuă în eter.
Iron Maiden au demonstrat încă o dată că rămân o excepție în muzica heavy metal: o trupă capabilă să transforme un stadion cu zeci de mii de oameni într-o experiență care se simte, paradoxal, extrem de
SETLIST:
1. MURDERS IN RUE MORGUE
2. WRATHCHILD
3. KILLERS
4. PHANTOM OF THE OPERA
5. THE NUMBER OF THE BEAST
6. INFINITE DREAMS
7. POWERSLAVE
8. 2 MINUTES TO MIDNIGHT
9. RIME OF THE ANCIENT MARINER
10. RUN TO THE HILLS
11. SEVENTH SON OF A SEVENTH SON
12. THE TROOPER
13. HALLOWED BE THY NAME
14. IRON MAIDEN
15. ACES HIGH
16. FEAR OF THE DARK
17. WASTED YEARS
