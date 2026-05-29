Bucureștiul a vibrat sub forța unui show IRON MAIDEN de proporții

Heavy metal-ul s-a întors spectaculos la București odată cu show-ul Iron Maiden de pe Arena Națională – un concert care a combinat perfect nostalgia, precizia și energia copleșitoare.

Încă din primele minute a devenit clar că nu asistam doar la un nou popas dintr-un turneu mondial, ci la celebrarea unuia dintre cele mai importante cataloage din istoria muzicii rock, interpretat de o trupă care știe și astăzi exact cum să domine un stadion întreg.

Cu o producție gigantică, refrene cântate la unison și riff-uri accelerate – Maiden au oferit spectacolul monumental pe care publicul îl așteaptă de la ei, dar cu o intensitate și o convingere pe care multe trupe mai tinere cu greu le-ar putea egala.

Anthrax au deschis seara cu un set foarte bine închegat și intens, încălzind publicul încă dinainte ca Iron Maiden să intre într-o succesiune neîntreruptă de clasice care abia au lăsat stadionul să respire. Însă ceea ce a făcut concertul cu adevărat special nu au fost doar piesele cunoscute, ci ambiția setlistului în sine.