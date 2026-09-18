Naționala iberică a câștigat Campionatul Mondial din 2026, organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, după ce a învins-o în marea finală pe Argentina, scor 1-0.

La două luni după ce a câștigat CM 2026 cu Spania, selecționerul Luis de la Fuente a numit câștigătorul Balonului de Aur

Decernarea Balonului de Aur va avea loc la Londra, pe 26 octombrie, la London Palladium Theatre. Va fi ceremonia cu numărul 70, în cadrul căreia îi va fi adus un omagiu lui Stanley Matthews, primul câștigător al trofeului mult râvnit, în 1956.

Luis de la Fuente susține că Balonul de Aur în 2026 trebuie revendicat de către un spaniol. Antrenorul i-a numit, în acest sens, pe Rodri și Lamine Yamal favoriții săi la câștigarea trofeului mult râvnit.

”L-aș da unui spaniol. Nu am nicio preferință între Rodri sau Lamine. Ambii îl merită”, a spus Luis de la Fuente, potrivit Marca.

Cei 30 nominalizați pentru această ediție sunt Jude Bellingham, Pau Cubarsi, Cucurella, Dembele, Luis Diaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Hakimi, Kane, Kvaratskhelia, Yamal, Sadio Mane, Marquinhos, Lautaro Martinez, Mbappe, Nuno Mendes, Messi, Joao Neves, Olise, Willian Pacho, Julian Quinones, Declan Rice, Rodri, Fabian Ruiz, Saliba, Ferran Torres, Upamecano, Vinicius și Vitinha.