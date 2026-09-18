Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Francisc von Neuman” din Arad

Ambulanța a intrat pe teren cu câteva minute înainte să înceapă UTA - Sepsi. Ce s-a întâmplat

Cu câteva momente înainte să înceapă confruntarea dintre UTA și Sepsi OSK, unui suporter arădean i s-a făcut rău în tribună, iar ambulanța a intrat pe teren și medicinii i-au oferit primul ajutor.

Suporterul a fost scos pe targă cu perfuzor pus, iar salvarea de meci a revenit la locul ei. Partida a fost amânată cu trei minute.