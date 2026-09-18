GALERIE FOTO Ambulanța a intrat pe teren cu câteva minute înainte să înceapă UTA - Sepsi. Ce s-a întâmplat

Ambulanța a intrat pe teren cu câteva minute înainte să înceapă UTA - Sepsi. Ce s-a întâmplat Superliga
SPORT.RO
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UTA - Sepsi OSK, LIVE TEXT - AICI.

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utaSepsi OSKfrancisc von neumanSuperliga
Din articol
  • Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României, pe stadionul ”Francisc von Neuman” din Arad

Ambulanța a intrat pe teren cu câteva minute înainte să înceapă UTA - Sepsi. Ce s-a întâmplat

Cu câteva momente înainte să înceapă confruntarea dintre UTA și Sepsi OSK, unui suporter arădean i s-a făcut rău în tribună, iar ambulanța a intrat pe teren și medicinii i-au oferit primul ajutor.

Suporterul a fost scos pe targă cu perfuzor pus, iar salvarea de meci a revenit la locul ei. Partida a fost amânată cu trei minute.

  • Vlcsnap 2026 09 18 17h58m28s580
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Foto: Corespondenți Pro TV

Echipele de start

UTA (4-2-3-1): Rosa - Dorobanțu, Benga, Ouaneh, Alomerovic - Sota, Roman - Abdallah, Papeau, Tzionis - M. Coman; Rezerve: Gorcea, Bădescu, Gueulette, A. Ivanov, El Sawy, Șăroi, Tolcea, Sinani; Antrenor: Adrian Mihalcea

Sepsi (4-3-3): Lazar - Cascardo, Karamoko, Doborsavlevici, Vianna - N. Păun, Silaghi, Doru Andrei - Heras, Davordzie, Batzula; Rezerve: Gyenge, Oteliță, Vătăjelu, Vîrtej, Daguin, Cîmpean, A. Nistor, Ghimfuș, Aganovic, Cmiljanic; Antrenor: Ovidiu Burcă

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