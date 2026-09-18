Oficialii sud-coreeni au fost revoltaţi de incident, care a avut loc în ajunul ceremoniei de deschidere programate pentru sâmbătă, la Nagoya. Cele două ţări se află, din punct de vedere tehnic, încă în stare de război în urma conflictului din perioada 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.

Gafă la Jocurile Asiatice: imnul Coreei de Nord, difuzat în locul celui al Coreei de Sud

Coreea de Sud a învins categoric Bangladesh cu scorul de 5-0, însă, înainte de meci, jucătorii sud-coreeni aliniaţi pentru a asculta imnul naţional s-au privit unii pe alţii cu nedumerire.

Ulterior, organizatorii au difuzat imnul Bangladeshului şi, realizând greşeala iniţială, au difuzat apoi imnul Coreei de Sud, potrivit agenţiei de ştiri sud-coreene Yonhap.

Totuşi, arbitrul le-a cerut jucătorilor din ambele echipe să dea mâna şi să înceapă pregătirile pentru meci înainte ca imnul să se fi terminat de difuzat, a relatat agenţia.

Crainicul stadionului şi-a cerut scuze pentru gafă, însă antrenorul principal al Coreei de Sud, Min Tae-seok, a fost departe de a fi mulţumit.

"Este o problemă foarte serioasă. Când am protestat, ei au răspuns: "Ne pare rău. Nu a fost o lipsă de pregătire, ci o greşeală a persoanelor responsabile de transmisie", a spus el.

"Dar este un lucru care, pur şi simplu, nu ar trebui să se întâmple niciodată", a deplâns el situaţia.