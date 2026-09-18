VIDEO Gafă de proporții: au confundat Coreea de Sud cu Coreea de Nord

Gafă de proporții: au confundat Coreea de Sud cu Coreea de Nord Alte sporturi
SPORT.RO
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Organizatorii japonezi ai Jocurilor Asiatice au difuzat imnul naţional al Coreei de Nord pentru echipa masculină de hochei pe iarbă a Coreei de Sud, vineri, înainte de a-şi cere scuze pentru această eroare, scrie AFP.

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Coreea de SudCoreea de NordJocurile Asiatice
Din articol

Oficialii sud-coreeni au fost revoltaţi de incident, care a avut loc în ajunul ceremoniei de deschidere programate pentru sâmbătă, la Nagoya. Cele două ţări se află, din punct de vedere tehnic, încă în stare de război în urma conflictului din perioada 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.

Gafă la Jocurile Asiatice: imnul Coreei de Nord, difuzat în locul celui al Coreei de Sud

Coreea de Sud a învins categoric Bangladesh cu scorul de 5-0, însă, înainte de meci, jucătorii sud-coreeni aliniaţi pentru a asculta imnul naţional s-au privit unii pe alţii cu nedumerire.

Ulterior, organizatorii au difuzat imnul Bangladeshului şi, realizând greşeala iniţială, au difuzat apoi imnul Coreei de Sud, potrivit agenţiei de ştiri sud-coreene Yonhap.

Totuşi, arbitrul le-a cerut jucătorilor din ambele echipe să dea mâna şi să înceapă pregătirile pentru meci înainte ca imnul să se fi terminat de difuzat, a relatat agenţia.

Crainicul stadionului şi-a cerut scuze pentru gafă, însă antrenorul principal al Coreei de Sud, Min Tae-seok, a fost departe de a fi mulţumit.

"Este o problemă foarte serioasă. Când am protestat, ei au răspuns: "Ne pare rău. Nu a fost o lipsă de pregătire, ci o greşeală a persoanelor responsabile de transmisie", a spus el.

"Dar este un lucru care, pur şi simplu, nu ar trebui să se întâmple niciodată", a deplâns el situaţia.

Un oficial din cadrul Comitetului Olimpic Sud-Coreean a declarat că organizaţia sa depune eforturi pentru a clarifica exact ce s-a întâmplat. "Investigăm în prezent problema pentru a verifica faptele exacte", a declarat acesta pentru AFP.

Comitetul Olimpic Sud-Coreean a depus, de asemenea, o plângere cu privire la prezenţa în cadrul unei ceremonii de bun-venit organizate marţi în portul Nagoya pentru o navă de croazieră destinată cazării a aproximativ 4.000 de participanţi la Jocuri a unui actor care îl interpreta pe Toyotomi Hideyoshi, responsabil pentru invaziile japoneze în Coreea de la sfârşitul secolului al XVI-lea.

Relaţiile dintre Seul şi Tokyo, adesea tensionate, sunt marcate în mod special de colonizarea japoneză a Peninsulei Coreene între anii 1910 şi 1945 şi de violenţele comise în acea perioadă.

Organizatorii au susţinut că reprezentaţia nu a avut scopul de a glorifica vreo figură istorică anume sau de a transmite un mesaj istoric. Pregătirile pentru Jocuri au fost umbrite de plângeri din partea a numeroase echipe cu privire la calitatea şi cantitatea spaţiilor de cazare puse la dispoziţie.

De asemenea, unele delegaţii au rămas blocate pe aeroport timp de aproape şase ore după sosirea în Japonia, în cursul acestei săptămâni

Agerpres

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