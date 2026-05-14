Sorana, cerul e limita: Cîrstea e la un pas de o performanță fabuloasă, la 36 de ani!

Per total, Sorana a înregistrat următorul bilanț pe „covorul roșu“: 10 victorii, 3 înfrângeri. De remarcat că două înfrângeri au venit în meciurile cu Coco Gauff (SUA, 22 de ani, 4 WTA) și una în duelul cu Mirra Andreeva (Rusia, 19 ani, 7 WTA). La Rouen, „Sori“ s-a retras înaintea semifinalei cu Podrez din cauza unei accidentări.

Sorana Cîrstea, la un pas de o premieră spectaculoasă: intrarea în Top 20!

După ce jocul ei a crescut, treptat, pe zgură, dovadă și semifinala pe care tocmai a jucat-o, la Roma, pentru Sorana Cîrstea urmează momentul culminant al sezonului pe această suprafață: French Open 2026 (24 mai – 7 iunie).

Iar aici, la Paris, Sorana are o oportunitate imensă: intrarea în Top 20 mondial, într-o premieră spectaculoasă, la 36 de ani!

Începând de luni, românca va fi pe locul 21 WTA. Dar amănuntul care îi mărește șansa, la intrarea în Top 20, e reprezentat de statutul cu care Cîrstea va aborda French Open 2026. Concret, ea n-are niciun punct de apărat, la Paris, întrucât a absentat de la ediția precedentă a turneului de la Roland Garros.

În acest moment, în ierarhia live, actualizată în timp real, Cîrstea e la doar 33 de puncte de locul 20, ocupat de daneza Clara Tauson. Ceea ce înseamnă că, la Paris, Sorana poate pătrunde în Top 20, în premieră, cu o calificare în turul II sau III.

La French Open 2026, distribuția punctelor e în felul următor:

*Turul I: 10 puncte

*Turul II: 70 de puncte

*Turul III: 130 de puncte

*Optimi: 240 de puncte

*Sferturi: 430 de puncte

*Semifinale: 780 de puncte

*Accederea în finală: 1,300 de puncte

*Câștigarea trofeului: 2,000 de puncte