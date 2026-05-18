VIDEO Prima reacție a Soranei Cîrstea după ce a intrat în premieră în top 20 WTA, la 36 de ani

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea va începe Roland Garros 2026 din interiorul segmentului care adună cele mai bune douăzeci de jucătoare ale Planetei.

TAGS:
Roland Garros 2026top 20 WTAclasament WTASorana Cirstea
Din articol

Semifinala jucată de Sorana Cîrstea în turneul de o mie de puncte de la Roma a ajutat-o să contureze un salt de nouă poziții în clasamentul mondial, care i-a permis prima intrare a carierei în top 20 mondial.

Loc 21 WTA în 2013, jucătoarea din țara noastră nu doar că și-a egalat performanța, treisprezece ani mai târziu, dar a îmbunătățit-o chiar la 36 de ani, în anul retragerii.

Sorana Cîrstea ocupă locul 18 în clasamentul WTA, cu o săptămână înainte de Roland Garros 206

Cu titlu WTA cucerit în țara natală, în a doua lună a anului, rezultat confirmat de clasarea pe locul 18 al ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea poate aborda ultimul Roland Garros al carierei cu și mai puțină presiune pusă pe umerii săi.

În plus, tabloul principal o va pune într-o lumină favorabilă, urmând să îi confere statut de cap de serie care o va elibera de grijile unor adversare puternice în prima rundă a competiției, atât timp cât tragerea la sorți nu va surprinde prin rezultatul său.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea imago
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sorana Cîrstea: „Încerc să nu mă gândesc prea mult la clasament.”

La revenirea în România - pentru o ședere scurtă înainte de Roland Garros 2026 -, Sorana Cîrstea a afirmat că nu prioritizează clasamentul WTA și îl vede, în manieră sănătoasă, ca pe o consecință a modului în care își face antrenamentele și planurile de joc.

„A fost un turneu extrem de plăcut. Sunt foarte mulțumită de nivelul pe care l-am arătat și de toate emoțiile pe care le-am trăit în aceste zile, la Roma.

Am început anul fără presiune, din punctul de vedere al clasamentului. Presiunea a fost asupra lucrurilor de îmbunătățit în joc. Încerc să nu mă gândesc prea mult la clasament, ci la mine și jocul meu,” a punctat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară.

„Cea mai mare bucurie este că toată munca este încununată,” a dezvăluit Sorana Cîrstea, care mărturisește că este întrebată în fiecare zi dacă se va răzgândi sau nu asupra deciziei retragerii din tenis, la 20 de ani după ce l-a început la nivel profesionist.

Cea mai mare bucurie pentru Sorana Cîrstea: „încununarea muncii.”

„Sunt întrebată în fiecare zi. Mă bucur de acest an, e mult peste așteptări și sunt recunoscătoare acestui sport. Mă bucur de tot ceea ce trăiesc.

Cel mai important e să rămân sănătoasă, pentru că nu suntem nici măcar la jumătatea anului,” a adăugat Sorana Cîrstea, lăsând să transpară speranța sa la noi rezultate mari în lunile care urmează.

Tashkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026) sunt locurile în care Sorana Cîrstea a ridicat deasupra capului trofee WTA în proba individuală, de-a lungul carierei de două decenii.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO
ULTIMELE STIRI
UFC Fight Night 276 s-a văzut pe VOYO! Spectacol total în gala Allen vs. Costa. Alice Ardelean a făcut show
UFC Fight Night 276 s-a văzut pe VOYO! Spectacol total în gala Allen vs. Costa. Alice Ardelean a făcut show
FC Barcelona a dat lovitura cu o etapă înainte de finalul campionatului: ”Contract până în 2028!”
FC Barcelona a dat lovitura cu o etapă înainte de finalul campionatului: ”Contract până în 2028!”
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Cine e Zoe Florescu Potolea, românca de 17 ani care a apărut alături de Usain Bolt într-un spot publicitar
Cine e Zoe Florescu Potolea, românca de 17 ani care a apărut alături de Usain Bolt într-un spot publicitar
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Chelsea, prim transfer surprinzător în era Xabi Alonso! Londonezii plătesc 55 de milioane de euro pentru portarul momentului

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"



Recomandarile redactiei
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
Să vină banii la FCSB! Anunțul care îi umple buzunarele lui Gigi Becali
FC Barcelona a dat lovitura cu o etapă înainte de finalul campionatului: ”Contract până în 2028!”
FC Barcelona a dat lovitura cu o etapă înainte de finalul campionatului: ”Contract până în 2028!”
UFC Fight Night 276 s-a văzut pe VOYO! Spectacol total în gala Allen vs. Costa. Alice Ardelean a făcut show
UFC Fight Night 276 s-a văzut pe VOYO! Spectacol total în gala Allen vs. Costa. Alice Ardelean a făcut show
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF
Marcel Popescu deschide șampania după eventul Universității Craiova: „Joc de nivel de cupe europene!”
Marcel Popescu deschide șampania după eventul Universității Craiova: „Joc de nivel de cupe europene!”
Alte subiecte de interes
Carlos Alcaraz, apariție stranie în Vanity Fair: nu joacă la Roland Garros, dar s-a făcut una cu zgura
Carlos Alcaraz, apariție stranie în Vanity Fair: nu joacă la Roland Garros, dar s-a făcut una cu zgura
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
După un început perfect de an, dezastrul: Carlos Alcaraz confirmă scenariul negru. Nu va juca la Roland Garros
„Le bate din cap. În 6 luni, Simona Halep va fi în top 20 WTA” Marele avantaj pe care îl are la revenirea în circuit
„Le bate din cap. În 6 luni, Simona Halep va fi în top 20 WTA” Marele avantaj pe care îl are la revenirea în circuit
Bianca Andreescu, aproape de revenirea în top 20 WTA. Victorie importantă în fața Mariei Sakkari, la Miami
Bianca Andreescu, aproape de revenirea în top 20 WTA. Victorie importantă în fața Mariei Sakkari, la Miami
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
Câte locuri coboară Sorana Cîrstea în clasamentul WTA după eliminarea în optimile turneului de la Miami
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei
WTA a lămurit situația în care se află Simona Halep! Ce se întâmplă cu poziția în clasament a româncei 
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!