În plus, tabloul principal o va pune într-o lumină favorabilă, urmând să îi confere statut de cap de serie care o va elibera de grijile unor adversare puternice în prima rundă a competiției, atât timp cât tragerea la sorți nu va surprinde prin rezultatul său.

Cu titlu WTA cucerit în țara natală, în a doua lună a anului, rezultat confirmat de clasarea pe locul 18 al ierarhiei mondiale, Sorana Cîrstea poate aborda ultimul Roland Garros al carierei cu și mai puțină presiune pusă pe umerii săi.

Loc 21 WTA în 2013, jucătoarea din țara noastră nu doar că și-a egalat performanța, treisprezece ani mai târziu, dar a îmbunătățit-o chiar la 36 de ani, în anul retragerii.

Semifinala jucată de Sorana Cîrstea în turneul de o mie de puncte de la Roma a ajutat-o să contureze un salt de nouă poziții în clasamentul mondial, care i-a permis prima intrare a carierei în top 20 mondial.

Sorana Cîrstea: „Încerc să nu mă gândesc prea mult la clasament.”

La revenirea în România - pentru o ședere scurtă înainte de Roland Garros 2026 -, Sorana Cîrstea a afirmat că nu prioritizează clasamentul WTA și îl vede, în manieră sănătoasă, ca pe o consecință a modului în care își face antrenamentele și planurile de joc.

„A fost un turneu extrem de plăcut. Sunt foarte mulțumită de nivelul pe care l-am arătat și de toate emoțiile pe care le-am trăit în aceste zile, la Roma.

Am început anul fără presiune, din punctul de vedere al clasamentului. Presiunea a fost asupra lucrurilor de îmbunătățit în joc. Încerc să nu mă gândesc prea mult la clasament, ci la mine și jocul meu,” a punctat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară.

„Cea mai mare bucurie este că toată munca este încununată,” a dezvăluit Sorana Cîrstea, care mărturisește că este întrebată în fiecare zi dacă se va răzgândi sau nu asupra deciziei retragerii din tenis, la 20 de ani după ce l-a început la nivel profesionist.

Cea mai mare bucurie pentru Sorana Cîrstea: „încununarea muncii.”

„Sunt întrebată în fiecare zi. Mă bucur de acest an, e mult peste așteptări și sunt recunoscătoare acestui sport. Mă bucur de tot ceea ce trăiesc.

Cel mai important e să rămân sănătoasă, pentru că nu suntem nici măcar la jumătatea anului,” a adăugat Sorana Cîrstea, lăsând să transpară speranța sa la noi rezultate mari în lunile care urmează.

Tashkent (2008), Istanbul (2021), Cleveland (2025) și Cluj-Napoca (2026) sunt locurile în care Sorana Cîrstea a ridicat deasupra capului trofee WTA în proba individuală, de-a lungul carierei de două decenii.