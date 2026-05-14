Cîrstea, unică în lume: ce a reușit, la Roma, îi oferă un statut fantastic!

Sorana Cîrstea a abordat Italian Open de pe locul 27 în lume. După săptămâna petrecută la Roma însă, în care a trecut de Maria (54 WTA), Sabalenka (1 WTA), Noskova (13 WTA) și Ostapenko (36 WTA), românca a „decolat“ în ierarhia live, actualizată în timp real.
Începând de luni, „Sori“ va fi pe 21 în lume cu un total de 1,887 de puncte. Așadar, la 13 ani (!) după ce a atins locul 21 în premieră – se întâmpla pe 12 august 2013 – Cîrstea își egalează cea mai bună clasare all-time. Iar de aici apare o altă situație remarcabilă, care o face pe Sorana unică în lume, la ora actuală.
Sorana Cîrstea, cea mai vârstnică prezență din Top 40!
În acest sezon 2026, ultimul pentru „Sori“ în tenis, ea are un bilanț spectaculos: 27 de victorii și doar 8 înfrângeri. Grație acestui parcurs, Cîrstea a înregistrat acest salt, în ierarhia WTA, unde la începutul anului se afla pe 41.
Astăzi, Cîrstea e cea mai vârstnică prezență din Top 40! Ca să găsim o jucătoare de peste 36 ani, în clasamentul mondial, trebuie să coborâm până pe locul 46 WTA, unde se află nemțoaica Laura Siegemund (38 de ani).
Și încă un amănunt impresionant: în Top 40 mondial din tenisul feminin sunt acum doar opt jucătoare aflate în categoria „+30 de ani“, iar Sorana e una dintre ele, decanul vârstei, după cum se poate vedea mai jos:
*Jessica Pegula (SUA, 32 de ani, 5 WTA)
*Jasmine Paolini (Italia, 30 de ani, 8 WTA)
*Elina Svitolina (Ucraina, 31 de ani, 10 WTA)
*Ekaterina Alexandrova (Rusia, 31 de ani, 14 WTA)
*Madison Keys (SUA, 31 de ani, 19 WTA)
*Elise Mertens (Belgia, 30 de ani, 22 WTA)
*Sorana Cîrstea (România, 36 de ani, 27 WTA)
*Katerina Siniakova (Cehia, 30 de ani, 39 WTA)