Cîrstea, unică în lume: ce a reușit, la Roma, îi oferă un statut fantastic!

Începând de luni, „Sori“ va fi pe 21 în lume cu un total de 1,887 de puncte. Așadar, la 13 ani (!) după ce a atins locul 21 în premieră – se întâmpla pe 12 august 2013 – Cîrstea își egalează cea mai bună clasare all-time. Iar de aici apare o altă situație remarcabilă, care o face pe Sorana unică în lume, la ora actuală.

Sorana Cîrstea a abordat Italian Open de pe locul 27 în lume. După săptămâna petrecută la Roma însă, în care a trecut de Maria (54 WTA), Sabalenka (1 WTA), Noskova (13 WTA) și Ostapenko (36 WTA), românca a „decolat“ în ierarhia live, actualizată în timp real.

Sorana Cîrstea, cea mai vârstnică prezență din Top 40!

În acest sezon 2026, ultimul pentru „Sori“ în tenis, ea are un bilanț spectaculos: 27 de victorii și doar 8 înfrângeri. Grație acestui parcurs, Cîrstea a înregistrat acest salt, în ierarhia WTA, unde la începutul anului se afla pe 41.

Astăzi, Cîrstea e cea mai vârstnică prezență din Top 40! Ca să găsim o jucătoare de peste 36 ani, în clasamentul mondial, trebuie să coborâm până pe locul 46 WTA, unde se află nemțoaica Laura Siegemund (38 de ani).

Și încă un amănunt impresionant: în Top 40 mondial din tenisul feminin sunt acum doar opt jucătoare aflate în categoria „+30 de ani“, iar Sorana e una dintre ele, decanul vârstei, după cum se poate vedea mai jos:

*Jessica Pegula (SUA, 32 de ani, 5 WTA)

*Jasmine Paolini (Italia, 30 de ani, 8 WTA)

*Elina Svitolina (Ucraina, 31 de ani, 10 WTA)

*Ekaterina Alexandrova (Rusia, 31 de ani, 14 WTA)

*Madison Keys (SUA, 31 de ani, 19 WTA)

*Elise Mertens (Belgia, 30 de ani, 22 WTA)

*Sorana Cîrstea (România, 36 de ani, 27 WTA)

*Katerina Siniakova (Cehia, 30 de ani, 39 WTA)