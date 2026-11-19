Vedetă mondială, dincolo de lumea sportului, Zlatan Ibrahimovic are mai mulți urmăritori pe rețelele sociale decât actrițele Jennifer Lawrence și Sandra Bullock, împreună.

Nu doar execuțiile acrobatice și spiritul său de luptă excepțional au reușit să îl scoată pe Ibrahimovic în atenția lumii, ci și charisma care depășește lentilele camerelor de luat vederi.

„Cred că așa e el, dintr-o bucată. Un spirit ludic, ar fi un actor foarte bun”

În emisiunea Poveștile Sport.ro, regizorul Remus Achim, care a colaborat pentru VOYO cu Adrian Mutu, fost coleg de-ai lui Zlatan Ibrahimovic, la Juventus, l-a identificat pe fostul atacant suedez ca un potențial actor bun în cele mai faimoase producții de la Hollywood.

Achim îl vede pe Ibrahimovic capabil să îl substituie pe Keanu Reeves în următoarele capitole ale seriei John Wick.

„Zlatan ar putea veni să facă pe asasinul”.

Întrebat la Poveștile Sport.ro de prezentatorul Andru Nenciu dacă Zlatan Ibrahimovic i se pare teatral sau aroganța afișată îi aparține, în mod autentic, regizorul Remus Achim și-a exprimat opinia, spunând: „Cred că Adi Mutu ar putea să ne spună mult mai bine cum e Zlatan. Chiar vorbeam și mai devreme cu Bogdan Lobonț: pare că e teatral, dar cred că așa e el, dintr-o bucată.

Un spirit ludic, ar fi un actor foarte bun. Zlatan ar putea fi John Wick 5 sau 6. Când nu mai joacă Keanu Reeves, cu siguranță ar putea veni Zlatan să facă pe asasinul,” a fost replica amuzantă oferită de regizorul Remus Achim, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

