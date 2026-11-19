Invitat în cadrul podcastului „Life at the Midpoint”, fostul atacant englez a dezvăluit că aceste probleme au apărut chiar în momentul în care se afla la apogeul carierei sale sportive. Deși pe teren câștiga cinci titluri în Premier League și un trofeu Champions League, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului de pe Old Trafford cu 253 de reușite, viața sa din afara stadionului arăta complet diferit.
„Când beam, mă închideam în casă timp de două zile și nu făceam altceva decât să beau”, a dezvăluit Wayne Rooney, adăugând că „probabil era cel mai bun moment al carierei mele din punct de vedere fotbalistic”.
Fostul internațional englez a povestit că se izola în locuința sa și consuma alcool ore în șir înainte de a reveni la antrenamente și la rutina zilnică. Această stare l-a îndepărtat treptat de activitățile obișnuite.
„Am ajuns în punctul în care mă gândeam la sinucidere. Nu voiam să stau cu nimeni, nu voiam să întâlnesc oameni pe stradă și nici măcar să intru în magazine. Pe teren m-am simțit mereu bine, dar cu tot restul îmi era foarte greu”, a mai spus Rooney.
Cum l-a salvat familia din izolare
Rooney a explicat că i-a fost greu să recunoască situația și să ceară sprijin. „Nu vrei să arăți nicio slăbiciune, așa că încerci să o maschezi. Chiar dacă știam în ce situație mă aflam, era greu să recunosc, pentru că mi se părea că asta mă făcea mai puțin bărbat”, a zis fostul fotbalist.
Problemele s-au suprapus cu momente importante din viața personală: în 2008 s-a căsătorit cu partenera sa din adolescență, Coleen, iar în 2009 a devenit tată pentru prima dată, odată cu nașterea lui Kai.
„Eram la apogeul carierei, tocmai mă căsătorisem și aveam un copil. Ar fi trebuit să fie cel mai fericit moment din viața mea, dar nu era. Privind înapoi, pot spune că am fost egoist, dar știam că treceam prin ceva căruia îmi era foarte greu să îi fac față. Nu voiam ca Kai să mă vadă în starea aceea și din acest motiv mă ascundeam”, a transmis el.
Persoana care l-a ajutat să depășească acel moment dificil a fost soția sa, Coleen, care i-a rămas alături. „Soția mea m-a ajutat enorm. Ar fi putut să plece, pentru că situația era cu adevărat gravă, dar a rămas cu mine și m-a ajutat să trec peste ea”, a povestit fostul atacant, dezvăluind că ulterior a apelat la ajutorul unui specialist „pentru a încerca să înțeleg ce nu era în regulă cu mine”.