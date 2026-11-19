Invitat în cadrul podcastului „Life at the Midpoint”, fostul atacant englez a dezvăluit că aceste probleme au apărut chiar în momentul în care se afla la apogeul carierei sale sportive. Deși pe teren câștiga cinci titluri în Premier League și un trofeu Champions League, devenind cel mai bun marcator din istoria clubului de pe Old Trafford cu 253 de reușite, viața sa din afara stadionului arăta complet diferit.

„Când beam, mă închideam în casă timp de două zile și nu făceam altceva decât să beau”, a dezvăluit Wayne Rooney, adăugând că „probabil era cel mai bun moment al carierei mele din punct de vedere fotbalistic”.

Fostul internațional englez a povestit că se izola în locuința sa și consuma alcool ore în șir înainte de a reveni la antrenamente și la rutina zilnică. Această stare l-a îndepărtat treptat de activitățile obișnuite.

„Am ajuns în punctul în care mă gândeam la sinucidere. Nu voiam să stau cu nimeni, nu voiam să întâlnesc oameni pe stradă și nici măcar să intru în magazine. Pe teren m-am simțit mereu bine, dar cu tot restul îmi era foarte greu”, a mai spus Rooney.