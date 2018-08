SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS | S-a auzit tocmai din Canada! INCREDIBIL! Scandari anti PSD la meciul Simonei

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Romanii din diaspora protesteaza in continuare la adresa guvernantilor din Romania. Un roman de la Montreal a profitat de linistea de dinaintea serviciului si a urlat cat a putut de tare: M**E PSD! Romanii prezenti s-au amuzat, iar arbitra a cerut liniste.

Sunt proteste in continuare la Bucuresti si in tara la adresa actualie conduceri executive a tarii. Cateva mii de romani s-au adunat din nou in Piata Victoriei, chiar daca protestul de vineri s-a lasat cu incidente grave.

Acest miting a fost botezat "Mitingul Diasporei" deoarece la el au participat multi romani intorsi in tara pentru vacanta.



