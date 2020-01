"Iti dau 400 de lire pentru o poza!" E incredibil ce i s-a cerut acestei BOMBE SEXY sa trimita pe Facebook

Angajata la canalul lui Leeds United, Emma nu le arpinde imaginatia doar fanilor echipei din Championship. Fata primeste tot felul de propuneri din partea suporterilor.

De la cereri in casatorie la invitatii la cina sau la meciuri, Emma le-a vazut pe toate. Sau asa credea. :) Iubita unui fan a avut o rugaminte cel putin ciudata. I-a cerut imagini cu picioarele, motivand ca iubitul ei e foarte atras de aceasta parte a corpului la o femeie. 'Lou', asa cum s-a semnat iubita, se ofera sa plateasca 400 de lire in schimbul pozelor.

Intrigata de propunere, Emma a postat mesajul pe pagina sa de Twitter.



