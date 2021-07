Simona Halep si Toni Iuruc, impreuna intr-o vacanta la Milano! Ce au facut cei doi logodnici in capitala modei 

Simona Halep si Toni Iuruc se bucura de o vacanta petrecuta in stil italian, la Milano.

Incheierea turneului de la Wimbledon inseamna pentru Simona Halep o scadere de 6 pozitii in clasamentul WTA, pana pe a noua pozitie, dar campioana en-titre a turneului de pe iarba londoneza se poate bucura ca va ramane in top 10 mondial inclusiv incepand de luni, 12 iulie.

Intre timp, Simona Halep si Toni Iuruc se bucura de o vacanta in stil italian, petrecuta la Milano. Cei doi logodnici s-au plimbat cu masina pe strazile inguste ale Italiei, s-au pozat langa cele mai frumoase monumente ale orasului modei si au savurat un gelato la finalul zilei.

Fericiti impreuna, Simona Halep si Toni Iuruc se bucura de ceea ce ar putea fi ultima vacanta dinaintea nuntii, inca neprogramate oficial.

Dupa dubla ruptura musculara suferita la Roma in data de 12 mai, Simona Halep nu a mai jucat niciun meci in circuitul WTA si va rata inclusiv Jocurile Olimpice de la Tokyo. De doua ori campioana in turneele de mare slem, Simona Halep spera sa poata reveni pe teren la US Open, ultimul Grand Slam al anului, fixat pentru perioada 30 august - 12 septembrie.