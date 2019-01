SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS | Avertismentul surorii mai mari: "A jucat impecabil!" Venus, declaratie superba dupa ce a fost invinsa de Simona

Simona Halep a invins-o pe Venus Williams, in turul al treilea la Melbourne.

Liderul mondial nu a avut nicio emotie in fata surorii mai mari, pe care a invins-o categoric cu scorul de 6-2, 6-3.

La finalul partidei, Venus Williams nu s-a sfiit sa o laude pe Simona, despre care a spus ca a jucat impecabil.

"Cred ca a jucat, pur si simplu, impecabil astazi. A facut doar 12 erori. Din pacate, eu am avut de 3 ori mai multe. Trebuie sa am mult mai putine greseli. Ea a facut insa un meci grozav", a spus Venus dupa meci.

Pe Halep o asteapta, in optimi, sora mai mica, Serena Williams.

Simona poate intra intr-o companie selecta daca o invinge pe Serena!

Simona Halep va deveni a 13-a jucatoare care se confrunta cu ambele surori Williams la un eveniment major si a 9-a care o face in tururi consecutive. Doar 2 jucatoare au reusit sa le invinga in tururi consecutive - Justine Henin la US Open in 2007 si Martina Hingins la Australian Open in 2001.

"Cu siguranta este cea mai grea tragere la sorti pe care am avut-o vreodata. Este o provocare uriasa. De fiecare data cand ma lupt cu surorile (Williams) este o mare provocare pentru mine. Incerc sa joc cel mai bun tenis al meu pentru ca nu am nimic de pierdut contra lor", a spus Simona Halep, citat de site-ul oficial WTA.