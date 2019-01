SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Cum arata cotele la pariuri inainte de marele meci din optimi! Ce sanse are Simona s-o bata pe Serena pentru a doua oara in cariera

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Australian Open, acolo unde va da peste Serena Williams.

Este intalnirea soc de pana acum al editiei din acest an a competitiei de la Melbourne.

Meciul de luni va fi cea de-a zecea intalnire directa dintre cele doua, pana acum raportul meciurilor este de 8-1 in favoarea americancei.

Vazuta de specialisti drept principala favorita la castigarea trofeului, Serena Williams este cotata cu prima sansa la castigarea meciului cu Halep, cu o cota de 1.38. Simona are cota 3.10 la victorie.

Serena Williams a pierdut pana acum doar 9 game-uri in partidele pe care le-a jucat la Melbourne in acest an. De partea cealalta, Simona Halep a trebuit sa joace trei seturi in ambele partide disputate inainte de meciul cu sora mai mare a Serenei, Venus Williams, castigat categoric, 6-2, 6-3, de romanca.