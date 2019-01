SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Cum au felicitat-o cei de la FIFA pe Halep dupa victoria cu Venus! Simona a cucerit si lumea fotbalului | VIDEO

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala la Australian Open, dupa o victorie clara in fata lui Venus Williams.

Simona Halep a reusit o victorie usoara in fara surorii mai mari, scor 6-2, 6-3, si se va intalni in optimi cu Serena Williams!

Dupa calificarea in turul urmator la Melbourne, cei de la FIFA nu au ratat ocazia de a o felicita pe Halep, cea care in urma cu cateva zile a oferit un interviu pentru site-ul forului mondial.

"Felicitari, Simona Halep pentru calificarea in optimi la Australian Open! Recent, ea ne-a spus ca recordul ei la jonglerii cu mingea este de 89!", a fost mesajul transmis de cei de la FIFA.

Congrats to ????@Simona_Halep on reaching the fourth round of the #AusOpen ????????

She recently told us her keepy-uppy record is 89 ???? https://t.co/JCJ3Q67j2s

Can she do more than you?pic.twitter.com/4ukIRZsLlz