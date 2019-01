SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Chris Evert da verdictul in cazul afectiunii liderului mondial: "Nu comparati spatele Simonei cu cel al lui Andy"

Chris Evert a vorbit despre afectiunea Simonei Halep si cum ar trebui ea privita.

Andy Murray a anuntat de curand ca se retrage din tenis, acesta fiind ultimul lui an in circuit. Britanicul a avut, printre altele, si hernie de disc, afectiune care i-a pus mari probleme in trecut.

Intr-un interviu acordat pentru Fanatik.ro, Chris Evert a vorbit despre starea de sanatate a Simonei si cum ar trebui privita aceasta afectiune a liderului mondial din WTA. Romanca a aflat ca sufera de hernie de disc la finalul anului trecut si nu a pus vreodata problema sa apeleze la interventie chirurgicala.

"Daca Halep nu vrea sa se opereze, atunci inseamna ca accidentarea nu este atat de grava si nu necesita operatie, iar timpul de repaus total si exercitiile de recuperare vor rezolva problema pe care o are. Nu comparati spatele Simonei cu cel al lui Andy, sigur nu e la fel. Murray a avut probleme cu spatele timp de aproape doi ani, inainte de a se opera. Nu cred ca trebuie sa fim mai ingrijorati decat este cazul. Probabil ca intregul corp al Simonei se resimte dupa sezonul incheiat, iar hernia de disc de care sufera acum este o consecinta a intensitatii extrem de ridicata pe care Halep a avut-o in turnee timp de jumatate de an. Cred ca o pauza de 5-6 saptamani in care sa nu se mai apropie de racheta de tenis o va ajuta sa-si revina", a declarat fosta mare campioana pentru sursa citata.