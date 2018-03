SIMONA HALEP - PETRA MARTIC, SFERTURI INDIAN WELLS // Simona joaca dupa 22:00 pentru semifinale si un premiu imens. Statistica H2H

Simona Halep se dueleaza cu Petra Martic de la ora 22:00, in sferturile de la Indian Wells

Simona Halep o va intalni pe Petra Martic in sferturile de finala ale turneului de la Indian Wells. Simona se poate apropia mai mult de trofeul pe care l-a mai cucerit in 2015. Pe langa miza sportiva, meciul are si o miza financiara deosebita: o calificare in sferturi ii aduce jucatoare invingatoare suma de 327.965 euro.

Pentru finala, jucatoarele primesc 654.860 euro, iar castigatoarea va fi recompensata cu 1.340.000 euro.

Petra Martic, adversara Simonei Halep, ocupa in prezent locul 51 in clasamentul WTA.



Halep si Martic s-au mai intalnit in 2011 si 2015, dupa cum urmeaza:

2011, Copenhaga: 6-3, 5-7, 7-5 pentru Petra Martic

2015, Guangzhou: 6-4, 6-2 pentru Simona Halep