Mijlocașul a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor și este așteptat în Dubai, unde va efectua vizita medicală și va semna contractul cu Al-Ain, formație din Emiratele Arabe Unite. În schimbul său, FCSB va încasa 1,5 milioane de euro.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunțase că i-a găsit un înlocuitor mijlocașului său. Fără a-i dezvălui numele, acesta a spus că e vorba de un jucător din străinătate, pentru care urma să plătească 500.000 de euro.



Doar că transferul a picat, spune omul de afaceri, și totul pentru că a dezvăluit această mutare în spațiul public. Astfel, FCSB va trebui să se reorienteze.



”Să vă spun ceva. După ce am zis că îl luăm, că e mai bun ca Șut, că e noul Rădoi, impresarul zice: 'Stai, domne, că nu e vorba de 500.000, că mai e vorba de un alt club, care vrea și ăla 500.000'. De acum încolo, nu o să mai vorbesc decât când o să fie faptul împlinit.



Nu mai spun nimic decât după ce se rezolvă treaba. A căzut transferul, ce să facem... Vorbisem, era stabilit, dar a căzut. Cu jucătorul ne-am înțeles. Impresarul știe, că am vorbit cu el”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Șut a contribuit decisiv la cucerirea a două titluri și a două Supercupe, iar sezonul trecut a atins o cotă maximă de 4,5 milioane de euro.



În actuala stagiune, valoarea sa de piață a scăzut la 3,8 milioane, iar acest lucru s-a reflectat și în suma obținută de club.



Șut lasă un gol în compartimentul median al roș-albaștrilor, iar FCSB trebuie să-l umple până va reîncepe campionatul. Momentan, roș-albaștrii se află într-un stagiu de pregătire în Belek, Antalya (Turcia).



Potrivit informațiilor Pro TV și Sport.ro, FCSB a pus ochii pe Charles Petro, închizătorul născut în Malawi care este legitimat la FC Botoșani din ianuarie 2023.



Petro este cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, iar în actuala stagiune a bifat 18 apariții în sezonul regulat (un gol) și una în Cupa României.

