Denis Radu (22 de ani), jucătorul de bandă al celor de la Petrolul Ploiești, a părăsit stagiul de pregătire din Antalya pentru a se alătura formației Eyupspor, ocupanta locului 17 în prima ligă turcă, sub formă de împrumut până la vară.



Dacă transferul a fost rezolvat încă de marți, acum a venit și anunțul oficial din partea grupării din Turcia, care a renunțat recent la Denis Drăguș, și el transferat sub formă de împrumut.



Denis Radu a fost transferat sub formă de împrumut de Eyupspor



Denis Radu poate acoperi întreaga bandă, atât în dreapta cât și în stânga. Mijlocașul de 22 de ani a ajuns la Petrolul în vara lui 2023, de la Poli Timișoara, fiind transferat definitiv un an mai târziu.



”Bine ai venit la Eyupspor, Denis Răzvan Radu!



Echipa noastră l-a transferat pe Denis Răzvan Radu sub formă de împrumut de la Petrolul Ploiești până la finalul acestui sezon.



Îi urăm bun venit noului nostru transfer Denis Răzvan Radu și îi urăm un sezon plin de împliniri în tricoul violet-galben”, a transmis clubul.



Eyupspor este pe penultimul loc în Superliga Turciei, cu 13 puncte după 17 runde, la două distanță de următoarele trei clasate. În următoarea etapă, noua echipă a lui Denis Radu va întâlni Konyaspor în deplasare.

