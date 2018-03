OFICIAL: Mirel Radoi revina la nationala! FRF a facut azi anunutul

Mirel Radoi a acceptat oferta lui Burleanu si va lucra pentru Federatie.

Radoi va fi managerul sportiv al nationalei U21 si va lucra alaturi de Daniel Isaila, selectionerul de la tineret.

"Sunt foarte bucuros ca Mirel Radoi s-a alaturat echipei FRF si proiectului nostru. Am convingerea ca prin experienta lui va contribui la un parcurs cat mai bun al echipei U21 in aceste preliminarii si in cele viitoare. Este foarte important pentru tinerii jucatori romani sa se formeze sub indrumarea unui fost international roman, simbol al echipelor unde a evoluat, recunoscut pentru spiritul lui de invingator", a spus Burleanu.

"Ma bucur ca fac din nou parte din grupul echipei nationale. Sunt fericit ca mi-a fost oferita sansa de a lucra alaturi de echipa nationala U21 si sper ca la finalul campaniei pentru Euro 2019 sa reusim obtinerea calificarii pentru care actualul staff a depus o munca titanica", a fost reactia lui Radoi.